Фотограф показал, как мышь каждый день убиралась в его сарае (забавное видео)

Пенсионер из Уэльса Родни Холбрук был удивлен, когда обнаружил, что в его сарае исчезают или перемещаются мелкие вещи. Выяснилось, что это не паранормальное явление, а мышь – она каждую ночь приходит к его сараю и убирается там.

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Мистер Холбрук, захваченный фотографом дикой природы, установил ночную камеру в сарае, чтобы выяснить, кто или что исчезает из его еды. На видео он увидел маленькую мышь, старательно убиравшую его вещи.

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"Я не могу поверить, что мышь делает это… Она собирает все на своей скамейке и складывает в коробку с орехами", – сказал он Sky News.

Мистер Холбрук назвал мышь Welsh Tidy Mouse и говорит, что она приходит в сарай каждую ночь. Он не уверен, откуда она берется, но считает, что она может жить в окрестностях.

"Она, вероятно, собирает орехи, чтобы скрыть их от других мышей", – говорит он.

Холбрук даже экспериментировал, оставляя разные объекты, чтобы увидеть, сможет ли мышь поднять их. Как-то он снял, как грызун затягивал кабельные стяжки в коробку.

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