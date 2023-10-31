Французский пирог за 30 минут: рецепт клафути с помидорами и оливками
Соленый вариант известного французского пирога по рецепту от Shuba. Он так же просто готовится, только нужно сделать тесто, а вместо фруктов положить овощи.
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Способ приготовления:
Яйца куриные – 3 шт.
Мука пшеничная – 300 г
Молоко – 150 мл
Томаты черри – 10 шт.
Оливки без косточек – 5 шт.
Сыр моцарелла – 250 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца и смешайте с мукой. Медленно добавить молоко и перемешать.
2. Застелите форму пергаментом и вылейте туда смесь.
3. Сверху выложите нарезанную моцареллу, помидоры черри и оливки. При необходимости посолите.
4. Выпекайте полчаса при 180°C.
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