Фрукты, овощи и зелень будут дольше храниться: просто положите эту вещь в холодильник

Хранить овощи и фрукты в холодильнике, чтобы они оставались длительно свежими, часто сложно. Особенно когда вы покупаете про запас.

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Часто запасы портятся из-за неправильного хранения, когда влага в ящике для продуктов или в холодильнике в целом становится причиной более быстрого созревания фруктов и овощей. Чтобы предотвратить это, эксперты рекомендуют использовать кухонные губки, чтобы они впитывали лишнюю влагу в холодильнике, пишет housedigest.

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Вместо громоздких контейнеров, занимающих много места, простая кухонная губка может стать отличной альтернативой. Она обеспечит оптимальные условия хранения продуктов и впитает избыток влаги, предотвращая их порчу.

Кухонные губки, обычно используемые для мытья посуды, могут быть отличными помощниками и в содержании овощей и фруктов в хорошем состоянии. Когда губки находятся во влажных местах, они собирают влагу с воздуха, удерживая ящик для продуктов в сухом состоянии. Поставьте несколько губок в ящик, под которыми находятся фрукты и овощи, и они сохранят свежесть ваших запасов.

Важно заменять губки не менее каждые 10-15 дней, поскольку они могут стать опасными из-за накопленной влаги. Чтобы продлить их срок службы, их можно дезинфицировать, поставив на несколько минут в микроволновку на высокую температуру. Однако следует помнить, что губка должна быть влажной во избежание пожара. После обработки губку можно повернуть в ящик для продуктов или использовать для мытья посуды.

Такой простой способ хранения поможет вашим продуктам оставаться свежими дольше и снизит количество выброшенных продуктов.

Напомним, чтобы в вашем холодильнике всегда приятно пахло и чтобы он не накапливал лишнюю влагу, простым решением может быть рулон туалетной бумаги.

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