Гармония классики и новаторства: в Нью-Йорке проходит неделя моды 2024

В феврале Нью-Йорк традиционно превращается в столицу мировой моды. Именно здесь проходит грандиозное действо – Неделя моды, открывающая очередной сезон показов.

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В этом году более 70 дизайнеров продемонстрировали на подиуме коллекции осень-зима 2024/2025. Среди участников – звезды мирового уровня: Michael Kors, Carolina Herrera, Tory Burch, а также талантливая молодежь.

Об этом пишет euronews.culture.

Одной из главных тем нынешней Недели моды стало гармоничное сочетание классики и инноваций. Легендарные бренды продемонстрировали обновленные версии излюбленных силуэтов и фасонов. Tommy Hilfiger возвращает моду "тихой роскоши", но в более доступном ценовом сегменте.

В то же время, на подиуме появились смелые эксперименты с формами, цветами и социальными идеями. В частности, беременная модель Мэдди Мун продефилировала в шоу Collina Strada, пропагандируя принятие женственности и материнства.

Женская одежда выглядела изысканно: большие пиджаки, украшенные брошками, непринужденные костюмы, длинные плиссированные юбки с поясами и вельветовые мини-юбки с широкими шлейфами. Были также грубые полосатые кашемировые свитера, двусторонние шерстяные пальто и куртки-бомберы.

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Нью-Йорк все чаще становится главным центром для молодых брендов, ищущих идеальный баланс между художественными инновациями и коммерческим потенциалом.

Каллас Милано, Джейн Уэйд, Колин Аллен и Бишме Кромарти – лишь некоторые из молодых художников.

Одной из ярких фигур является уроженец Балтимора Кромарти, который 13 февраля покажет свою коллекцию на подиуме.

Его дизайны одновременно архитектурны и чувственны, они имеют целью вызвать ощущение роскоши и изысканности красной дорожки. Они включают в себя экстравагантные объемы, удивительные детали, контрастные текстуры и изящные силуэты, часто завершающиеся сложными шлейфами, украшенными перьями, тюлевыми рюшами и воланами.

Кроме одежды, коллекция Марка Джейкобса, посвященная 40-летию его бренда, отличалась своей постановкой и дразнящими прически моделей.

В целом, Неделя моды в Нью-Йорке 2024 года продемонстрировала гармоничное сочетание классических силуэтов и смелых экспериментов. Это настоящий праздник стиля и креатива, задающий тренды на следующий сезон.

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