Газировка, содовая, или шипучка: как на украинском назвать газированные напитки

Обращали ли вы внимание, что многие употребляют слово "газіровка", когда речь идет о газированной воде? На самом деле, это слово является калькой с русского языка и не употребляется в украинском литературном языке.

Как же правильно назвать этот освежающий напиток? Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек, дает четкий ответ: "газованка".

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"Летом мы пьем много воды", – говорит она. "Кто-то любит газированную воду, кто-то - негазированную. Кто-то вообще любит чай или даже горячий компот. Но вернемся к воде. Очень часто газированную воду называют "газировкой". Но это же русское слово".

Зато у украинского языка есть собственный, волшебный термин для этого напитка - "газованка". Запомните: "газированную воду мы называем не "газировкой", а "газованкой".

Ольга Багний раньше объясняла, почему не стоит говорить "все равно". Она отметила, что "все равно" – это калька с русского, если речь идет об использовании словосочетания в значении "однаково" или "байдуже".

Языковед отметила, что в украинском языке нужно говорить "все одно", "байдуже", "однаково", або "однаковісінько".

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