Где держать орхидею в квартире зимой, чтобы растение не страдало

Орхидея – это капризное растение, требующее особого ухода, особенно в зимний период. Чтобы она хорошо росла и цвела, важно соблюдать определенные правила.

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Во-первых, не ставьте орхидею рядом с батареями или другими источниками тепла и избегайте сквозняков. Во-вторых, регулярно осматривайте растение на наличие вредителей или заболеваний, пишет express.

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Освещение. Орхидеи нуждаются в много света, поэтому лучшее место для них – это подоконник, выходящий на восток или юг. В зимний период, когда световой день короток, можно использовать дополнительное освещение.

Температура . Оптимальная температура для орхидей зимой составляет 18-22 градуса по Цельсию. Если температура опускается ниже 15 градусов, то растение может погибнуть.

. Оптимальная температура для орхидей зимой составляет 18-22 градуса по Цельсию. Если температура опускается ниже 15 градусов, то растение может погибнуть. Влажность . Орхидеи любят высокую влажность воздуха, потому в зимний период их можно опрыскивать водой комнатной температуры.

. Орхидеи любят высокую влажность воздуха, потому в зимний период их можно опрыскивать водой комнатной температуры. Полив. В зимний период орхидеи поливают реже, чем летом. Лучше поливать их раз в 1,5-2 недели, чем заливать.

Переохлаждение орхидеи

Одним из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются цветоводы при уходе за орхидеями зимой, является переохлаждение растения. Это может произойти, если подоконник, на котором стоит орхидея, недостаточно утеплен.

Чтобы избежать переохлаждения орхидеи, можно сделать следующее:

Если подоконник не утеплен, поставьте под горшок орхидеи кусок пенопласта или деревянную доску.

Укутайте горшок орхидеи шерстяной тканью.

Если на улице сильные морозы, отставьте орхидею из подоконника.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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