Где находится ''самая смертоносная пещера в мире'': почти все побывавшие там умерли

Вирус Марбурга, который теоретически может спровоцировать пандемию, находится в пещере Китум в Кении, что стало домом для одних из самых страшных патогенов, известных человечеству.

Исследование, проведенное экспедицией Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США, показало, что пещера Китум, раскопанная слонами своими бивнями, притягивает разнообразных животных, являющихся носителями различных заболеваний, пишет DailyMail.

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В 1980 году французский инженер, работавший на местном сахарном заводе, заразился вирусом Марбурга в этой пещере и внезапно скончался в больнице Найроби. Семь лет спустя, еще одна жизнь была потеряна – датский школьник, отдыхавший со своей семьей, умер от семейного вируса геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Марбурга.

Позже было обнаружено, что пещера, имея глубину 180 метров, постоянно расширялась из-за действий слонов, которых притягивали соляные минералы. Впоследствии она стала убежищем для летучих мышей, являющихся носителями различных заболеваний.

Пещера Китум в Кении. Источник: dailymail.co.uk

Вирус Марбурга, способный вызвать смертельное заболевание, сейчас обнаружен у египетских летучих собак. Эксперты Всемирной организации здравоохранения принимают решительные меры, чтобы предотвратить распространение вируса Марбурга, объявляя его "потенциальным кандидатом на эпидемию".

Период инкубации вируса Марбурга у людей составляет от 2 до 21 дня. Сегодня отсутствуют вакцины или специфические лекарства для борьбы с этим вирусом, поэтому ученые внимательно следят за ситуацией и принимают меры по его контролю.

Напомним, в гробнице "повитухи Иисуса" обнаружили новые артефакты.

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