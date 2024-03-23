Где нельзя класть деньги, чтобы не привлечь бедность
Хотите, чтобы в вашем доме всегда водились деньги? Тогда важно не только их зарабатывать, но и правильно хранить. Наши предки верили, что некоторые места в доме могут негативно влиять на ваше благосостояние.
Об этом пишет ТСН. Помните, что это только народные приметы. Не воспринимайте их слишком серьезно. Самое главное – верить в себя, много работать и правильно распоряжаться своими сбережениями.
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Вот где нельзя хранить деньги:
1. Стеклянные банки:
- Купюры мнутся и теряют порядок.
- Стекло не дает доступу воздуху, блокирующему денежный поток.
2. У дверей:
- Финансы постоянно утекают из дома.
- Деньги не любят проходные места.
3. У кровати или под матрасом:
- Деньги "отдыхают" и не "работают".
- Лучше прятать сбережения подальше от спальни.
4. В книге:
- Драматические произведения могут привести к потерям.
- Лучше использовать книги с положительным сюжетом о богатстве.
5. В тесноте:
- Деньги любят пространство.
- Не держите купюры скрученными.
6. У окон:
- Течение "выдувает" положительную энергетику.
- Могут возникнуть проблемы с финансами.
7. В пластиковых емкостях:
- Пластик привлекает безденежье.
- Лучше использовать дорогую копилку.
8. Под скатертью на столе:
- Стол – плохое место для хранения денег.
- Могут возникнуть проблемы.
Заметьте:
- Астрология, тарология, нумерология и другие подобные практики не являются науками.
- Информация, которую они предлагают, не всегда верна.
- Воспринимайте ее как развлечение, а не как окончательную истину.
Напомним, ранее мы писали о том, зачем рассыпать соль на пороге.
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