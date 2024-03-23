Где нельзя класть деньги, чтобы не привлечь бедность

Хотите, чтобы в вашем доме всегда водились деньги? Тогда важно не только их зарабатывать, но и правильно хранить. Наши предки верили, что некоторые места в доме могут негативно влиять на ваше благосостояние.

Видео дня

Об этом пишет ТСН. Помните, что это только народные приметы. Не воспринимайте их слишком серьезно. Самое главное – верить в себя, много работать и правильно распоряжаться своими сбережениями.

Читайте также: Пауки в доме: приметы и факты, которые следует знать для спокойной жизни

Вот где нельзя хранить деньги:

1. Стеклянные банки:

Купюры мнутся и теряют порядок.

Стекло не дает доступу воздуху, блокирующему денежный поток.

2. У дверей:

Финансы постоянно утекают из дома.

Деньги не любят проходные места.

3. У кровати или под матрасом:

Деньги "отдыхают" и не "работают".

Лучше прятать сбережения подальше от спальни.

4. В книге:

Драматические произведения могут привести к потерям.

Лучше использовать книги с положительным сюжетом о богатстве.

5. В тесноте:

Деньги любят пространство.

Не держите купюры скрученными.

6. У окон:

Течение "выдувает" положительную энергетику.

Могут возникнуть проблемы с финансами.

7. В пластиковых емкостях:

Пластик привлекает безденежье.

Лучше использовать дорогую копилку.

8. Под скатертью на столе:

Стол – плохое место для хранения денег.

Могут возникнуть проблемы.

Заметьте:

Астрология, тарология, нумерология и другие подобные практики не являются науками.

Информация, которую они предлагают, не всегда верна.

Воспринимайте ее как развлечение, а не как окончательную истину.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем рассыпать соль на пороге.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!