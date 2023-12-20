Где в холодильнике хранить сыр, чтобы не портился: вы будете удивлены

Чтобы приобретенные продукты не испортились, их нужно хранить в правильном месте. Это касается и творога, и яиц.

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Об этом пишет Shuba.

Сыр

Сыр – это деликатес, который стоит недешево. Чтобы сохранить его свежим дольше, следует соблюдать несколько простых правил.

Сыр нужно хранить в прохладном, темном месте, вдали от влаги. Лучшая температура для хранения сыра – 4-8 градусов Цельсия.

Различные сорта сыра требуют разных методов хранения. Мягкие сыры, такие как моцарелла, фета, брынза, следует хранить в герметичной таре, чтобы они не потеряли влагу. Твердые сыры, такие как чеддер, пармезан можно хранить в бумаге, чтобы они дышали.

Не храните сыр в пластиковой упаковке, продаваемой в магазине. Пластик может удушить продукт и изменить его вкус.

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Яйца

Яйца – также быстропортящийся продукт. Чтобы сохранить их свежими, следует соблюдать следующие правила:

Яйца следует хранить в холодильнике при температуре от 0 до 5 градусов Цельсия.

Яйца следует хранить в картонной упаковке, в которой они продаются. Пластиковая упаковка не пропускает воздух, что может привести к порче яиц.

Не мойте яйца, прежде чем положить их в холодильник. Мытье смывает защитную пленку со скорлупы, что может сделать яйца более восприимчивыми к бактериям.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить продукты свежими дольше и не выбрасывать их на свалку.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный сыр.

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