Гениальная идея: Зачем замораживать твердый и кисломолочный сыр
Сыр – это вкусный и полезный продукт, часто используемый для приготовления различных блюд. Если вы приобретаете сыр, но не планируете его использовать сразу, можно заморозить его.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно заморозить творог и сохранить его свежим и полезным на долгое время, пишет сайт "Одна минута".
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Чтобы заморозить сыр правильно, следуйте следующим рекомендациям:
- Используйте только свежий творог.
- Перед замораживанием творог нужно герметично упаковать.
- Можно обернуть творог пищевой пленкой или поместить его в пластиковый или стеклянный контейнер.
- Если вы решили хранить сыр в контейнере, оставьте немного свободного места, потому что сыр расширяется во время замораживания.
- После полной разморозки сыр нельзя замораживать еще раз.
Алгоритм замораживания сыра:
- Натрите творог на терке или нарежьте на кусочки.
- Разделите творог на порции.
- Поместите сыр в герметичный контейнер, оставляя немного свободного пространства.
- Отметьте дату замораживания на контейнере.
- Во избежание попадания посторонних запахов оберните контейнер пищевой пленкой или обычным пакетом.
- Храните творог в морозильной камере при температуре не менее –18 градусов.
Срок хранения сыра в морозильной камере составляет 1-2 месяца.
Советы по размораживанию сыра:
- Лучше всего размораживать сыр в холодильнике на нижней полке в течение 24 часов.
- Если вам нужно разморозить сыр быстрее, поместите его в герметичный пакет и окуните в холодную воду.
- Не размораживайте сыр при комнатной температуре, поскольку он может потерять свои вкусовые качества.
Предлагаем узнать, как просто сделать твердый творог дома. Также раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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