Гибридный ребенок неандертальцев переписал историю человечества – ученые

24,5 тысячи лет назад тело 4-летнего ребенка было завернуто в погребальную ткань, крашеную охрой, и опущено в могильную яму в долине Лапедо в центральной Португалии. Однако, в отличие от любого современного ребенка, это особое существо демонстрировало уникальное сочетание черт современного человека и неандертальца, опровергая все, что мы думали, что знали об истории нашего вида.

Известный как ребенок Лапедо, полный скелет мальчика был обнаружен в 1998 году. До сих пор антропологи считали, что современные люди эволюционировали в Восточной Африке, прежде чем распространиться по Евразии и заменить более архаичных гоминид, живших там, включая неандертальцев, пишет IFLScience.

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Этот рассказ предполагал, что современные люди и древние родственники были совершенно отдельными видами, которые не могли скрещиваться, и что наша экспансия привела к вымиранию наших более примитивных родственников. Ребенок Лапедо полностью изменил этот сценарий, побудив исследователей предположить, что современные люди действительно скрещивались с неандертальцами, и что генетический код этого вымершего вида хранился в гибридной линии, происходящей от наших скрещенных предков.

Считается, что мальчик был мужского пола, у него был подбородок и внутреннее ухо анатомически современного человека, а также коренастое тело и конечности неандертальца. Такая находка поначалу шокировала мир антропологии, вызвав ожесточенные прения, что все это означает для человеческой истории.

В своем первом исследовании скелета авторы отмечают, что ребенок прожил несколько тысяч лет после того, как неандертальцы, как считалось, исчезли, что свидетельствует, что эти родовые черты должны были быть глубоко укоренены в геноме человека, и что мальчик, следовательно, был "потомком популяций со значительной примесью". Другими словами, скрещивание между людьми и неандертальцами происходило не один или два раза, а происходило на популяционном уровне, что привело к значительной гибридизации.

Это в свою очередь означает, что неандертальцы не просто вымерли, когда появились современные люди, а неоднократно скрещивались со своими новыми соседями до такой степени, что частично слились с ними.

К моменту открытия эта идея считалась достаточно радикальной и несколько шокирующей, что побудило некоторых ученых опровергнуть первоначальные выводы. Один из анализов, например, пришел к выводу, что ребенок Лапедо вовсе не гибрид, а просто ребенок современного человека с необычным телосложением.

Однако теория примеси была доказана в 2010 году, когда исследователи секвенировали геном неандертальца. Таким образом они обнаружили, что все современные неафриканские популяции содержат от 1 до 4 процентов ДНК неандертальцев, тем самым подтверждая, что наши древние предки действительно скрещивались с этими вымершими гоминидами. Следовательно, как и ребенок Лапедо, все мы, происходящие за пределами Африки, являются гибридами современных людей и неандертальцев.

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