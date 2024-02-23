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Гигантскую змею нашли в лесах Амазонки благодаря съемкам фильма с Уиллом Смитом (фото и видео)

Былим Елена

Гигантскую змею нашли в лесах Амазонки благодаря съемкам фильма с Уиллом Смитом (фото и видео)

Новое исследование показало, что зеленая анаконда, обитающая в Амазонке, на самом деле является двумя разными видами. Более крупный вид, встречающийся в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле, получил название северной зеленой анаконды (Eunectes akayima).

Южная зеленая анаконда (E. murinus) – это меньший вид, который встречается в Бразилии и других частях Амазонки. Открытие было сделано командой ученых во главе с профессором Брайаном Фраем из Университета Квинсленда, пишет IFLScience.

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Фрай и его команда изучили влияние добычи нефти на анаконд в Амазонке. Они обнаружили, что самцы анаконд содержат на 1000% больше свинца и кадмия в организме, чем самки, что отражает, как эти элементы проникают в водную экосистему и прокладывают себе путь к пищевой цепи.

Ученые также обнаружили, что эквадорские анаконды больше, чем анаконды Бразилии. Самая большая анаконда, которую они поймали, была длиной 6,3 метра.

Гигантскую змею нашли в лесах Амазонки благодаря съемкам фильма с Уиллом Смитом (фото и видео)
Гигантскую змею нашли в лесах Амазонки благодаря съемкам фильма с Уиллом Смитом (фото и видео)

Один из членов команды Ваорани был укушен анакондой, длину которой оценивали в 7,5 метра. Генетические исследования показали, что эквадорские и бразильские анаконды настолько отличаются, что их следует считать двумя разными видами.

Северная зеленая анаконда – это самый большой вид змей в мире. Она может произрастать до 8 метров в длину и весить до 200 килограммов. Южная зеленая анаконда немного меньше. Она может произрастать до 5 метров в длину и весить до 100 килограммов.

Издание пишет, что найти анаконду помогли знаменитости. В частности, профессор Фрай был руководителем научной группы амазонской части документального фильма National Geographic "Полюс к полюсу" с Виллом Смитом.

Ранее ученые нашли самое крошечное позвоночное создание в мире.

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