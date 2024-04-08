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Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года

Былим Елена

Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года

В мире красоты постоянно появляются новые тренды, завораживающие своей оригинальностью и стильностью. Грядущий литий сезон не станет исключением: новый хит среди причесок – зализанные волосы.

Гладко зачесанные пряди стали визитной карточкой идеальной внешности, однако эта прическа не подходит для всех. Владельцам идеального овала лица, отсутствия резких черт и заметных дефектов, зализанные волосы придадут дополнительную элегантность, пишет Real Simple.

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По мнению экспертов, прическа с зализанными прядями наиболее выгодно смотрится на среднюю длину волос. Она отлично подходит для разных жизненных ситуаций, придавая образу строгости и элегантности.

Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года
Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года
Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года
Гладкая и прилизанная: эксперты по красоте показали прическу, что станет хитом лета 2024 года

Однако, следует помнить, что такая прическа подчеркивает все мелкие недостатки внешности, такие как прыщи, морщинки или неровности кожи. Не подойдет такая прическа женщинам с темными кругами под глазами, отеками, выступающим носом, скулами. Поэтому перед выбором прически важно учесть все преимущества и недостатки собственной внешности.

Чтобы создать прическу "зализанные волосы", необходимо иметь при себе средства стайлинга, скелетную и круглую расческу, а также фен. Процесс создания относительно прост, однако требует некоторой сноровки и внимательности.

Как сделать зализанные волосы:

Вымойте волосы и тщательно высушите полотенцем. Нанесите на волосы гель для фиксации. Для объема подсушите волосы феном и круглой щеткой, направляя локоны назад. Зафиксируйте прическу лаком.

Совет: не переборщите со средствами для фиксации, чтобы волосы не утяжелились.

Зализанные волосы могут стать стильным и элегантным дополнением вашего образа. Однако важно помнить, что оно подходит не всем.

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