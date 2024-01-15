Главная звезда блюда – консервированная кукуруза. Как сделать вкусный и питательный салат, который вы запомните надолго

Этот салат – это вкусное и питательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Он подойдет как для обыденного, так и для праздничного стола.

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Рецептом поделились на сайте Одна Минута. Для салата можно использовать любую колбасу, но лучше подходит полукопченая. Помидоры можно заменить огурцами или болгарским перецом, а вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.

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Ингредиенты

220 г колбасы

2-3 помидора

220 г консервированной фасоли

220 г консервированной кукурузы

0,5 луковицы

2 зубчика чеснока

майонез по вкусу

зелень по вкусу

соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Колбасу нарезаем кубиками. Помидоры нарезаем кубиками. Лук нарезаем кубиками. Зелень нарезаем мелко. В миску выкладываем колбасу, помидоры, лук, зелень, фасоль, кукурузу, чеснок, соль и перец. Заправляем майонезом и перемешиваем. Подаем к столу.

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