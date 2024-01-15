Главная звезда блюда – консервированная кукуруза. Как сделать вкусный и питательный салат, который вы запомните надолго
Этот салат – это вкусное и питательное блюдо, которое готовится из доступных ингредиентов. Он подойдет как для обыденного, так и для праздничного стола.
Рецептом поделились на сайте Одна Минута. Для салата можно использовать любую колбасу, но лучше подходит полукопченая. Помидоры можно заменить огурцами или болгарским перецом, а вместо майонеза можно использовать сметану или йогурт.
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Ингредиенты
- 220 г колбасы
- 2-3 помидора
- 220 г консервированной фасоли
- 220 г консервированной кукурузы
- 0,5 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- майонез по вкусу
- зелень по вкусу
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления
- Колбасу нарезаем кубиками.
- Помидоры нарезаем кубиками.
- Лук нарезаем кубиками.
- Зелень нарезаем мелко.
- В миску выкладываем колбасу, помидоры, лук, зелень, фасоль, кукурузу, чеснок, соль и перец.
- Заправляем майонезом и перемешиваем.
- Подаем к столу.
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