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Главные правила: как правильно подготовить сад к весне

Игорь Романько

Как правильно подготовить растения и сад к весне

Весна уже на пороге, а это значит, что пора готовиться к новому дачному сезону. Чтобы ничего не пропустить и сделать все правильно, рекомендуем ознакомиться с нашим списком 12 важных шагов по подготовке сада к весне.

Подготовив сад к весне заранее, вы сможете с первыми лучами солнца насладиться красотой и ароматом ваших растений, пишет OBOZREVATEL.

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1. Осмотрите растения:

  • Проверьте, не пострадали ли ваши растения от морозов и ветров.
  • Полечите или пересадите нуждающиеся в помощи.

2. Обрежьте деревья и кустарники:

  • Удалите мертвые, больные и поврежденные ветви.
  • Обработайте срезы, чтобы предотвратить инфекцию.
  • Не обрезайте деревья, когда температура ниже 2°C.

3. Уберите мусор:

  • Соберите обломанные ветки, прошлогодние листья и другой мусор.
  • Измельчите органические отходы и отправьте в компост.
  • Соберите прошлогодние плоды во избежание размножения вредителей.

4. Обработайте деревья защитными веществами:

  • Побелите стволы известью.
  • Возделайте растения инсектицидами и фунгицидами.

5. Защитите сад от грызунов:

  • Замените обвязку на стволах деревьев.
  • Притоптайте снег вокруг деревьев.

6. Проведите прививку:

  • Проверьте черенки и проведите прививку.
  • Продезинфицируйте инструменты.

7. Позаботьтесь о мульче:

  • Укройте почву вокруг растений мульчей.
  • Оставьте небольшой круг вокруг растения открытым.

8. Проверьте инвентарь:

  • Заточите и очистите садовые инструменты.
  • Проверьте газонокосилку и другую технику.

9. Осмотрите посадочный материал:

  • Проверьте рассаду, черенки, луковицы и семена на наличие гнили и болезней.
  • Купите то, что вам нужно.

10. Займитесь планировкой участка:

  • Создайте план сада, где вы будете размещать клумбы, травы и декор.

11. Поремонтируйте садовые постройки:

  • Проверьте ограждения, теплицы, сарая и обои.
  • Отремонтируйте или покрасьте их.

12. Внесите удобрения:

  • Обогатите почву минеральными или органическими удобрениями.
  • Собирайте талую и дождевую воду для полива.
  • Соорудите место для компоста.

Помните:

  • Лучше начать подготовку к весне чуть раньше, чем опоздать.
  • Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы.
  • Самое главное – ухаживать за своим садом с любовью, и он обязательно ответит вам взаимностью.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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