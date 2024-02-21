Главные правила: как правильно подготовить сад к весне

Весна уже на пороге, а это значит, что пора готовиться к новому дачному сезону. Чтобы ничего не пропустить и сделать все правильно, рекомендуем ознакомиться с нашим списком 12 важных шагов по подготовке сада к весне.

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Подготовив сад к весне заранее, вы сможете с первыми лучами солнца насладиться красотой и ароматом ваших растений, пишет OBOZREVATEL.

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1. Осмотрите растения:

Проверьте, не пострадали ли ваши растения от морозов и ветров.

Полечите или пересадите нуждающиеся в помощи.

2. Обрежьте деревья и кустарники:

Удалите мертвые, больные и поврежденные ветви.

Обработайте срезы, чтобы предотвратить инфекцию.

Не обрезайте деревья, когда температура ниже 2°C.

3. Уберите мусор:

Соберите обломанные ветки, прошлогодние листья и другой мусор.

Измельчите органические отходы и отправьте в компост.

Соберите прошлогодние плоды во избежание размножения вредителей.

4. Обработайте деревья защитными веществами:

Побелите стволы известью.

Возделайте растения инсектицидами и фунгицидами.

5. Защитите сад от грызунов:

Замените обвязку на стволах деревьев.

Притоптайте снег вокруг деревьев.

6. Проведите прививку:

Проверьте черенки и проведите прививку.

Продезинфицируйте инструменты.

7. Позаботьтесь о мульче:

Укройте почву вокруг растений мульчей.

Оставьте небольшой круг вокруг растения открытым.

8. Проверьте инвентарь:

Заточите и очистите садовые инструменты.

Проверьте газонокосилку и другую технику.

9. Осмотрите посадочный материал:

Проверьте рассаду, черенки, луковицы и семена на наличие гнили и болезней.

Купите то, что вам нужно.

10. Займитесь планировкой участка:

Создайте план сада, где вы будете размещать клумбы, травы и декор.

11. Поремонтируйте садовые постройки:

Проверьте ограждения, теплицы, сарая и обои.

Отремонтируйте или покрасьте их.

12. Внесите удобрения:

Обогатите почву минеральными или органическими удобрениями.

Собирайте талую и дождевую воду для полива.

Соорудите место для компоста.

Помните:

Лучше начать подготовку к весне чуть раньше, чем опоздать.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы.

Самое главное – ухаживать за своим садом с любовью, и он обязательно ответит вам взаимностью.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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