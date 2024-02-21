Главные правила: как правильно подготовить сад к весне
Весна уже на пороге, а это значит, что пора готовиться к новому дачному сезону. Чтобы ничего не пропустить и сделать все правильно, рекомендуем ознакомиться с нашим списком 12 важных шагов по подготовке сада к весне.
Подготовив сад к весне заранее, вы сможете с первыми лучами солнца насладиться красотой и ароматом ваших растений, пишет OBOZREVATEL.
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1. Осмотрите растения:
- Проверьте, не пострадали ли ваши растения от морозов и ветров.
- Полечите или пересадите нуждающиеся в помощи.
2. Обрежьте деревья и кустарники:
- Удалите мертвые, больные и поврежденные ветви.
- Обработайте срезы, чтобы предотвратить инфекцию.
- Не обрезайте деревья, когда температура ниже 2°C.
3. Уберите мусор:
- Соберите обломанные ветки, прошлогодние листья и другой мусор.
- Измельчите органические отходы и отправьте в компост.
- Соберите прошлогодние плоды во избежание размножения вредителей.
4. Обработайте деревья защитными веществами:
- Побелите стволы известью.
- Возделайте растения инсектицидами и фунгицидами.
5. Защитите сад от грызунов:
- Замените обвязку на стволах деревьев.
- Притоптайте снег вокруг деревьев.
6. Проведите прививку:
- Проверьте черенки и проведите прививку.
- Продезинфицируйте инструменты.
7. Позаботьтесь о мульче:
- Укройте почву вокруг растений мульчей.
- Оставьте небольшой круг вокруг растения открытым.
8. Проверьте инвентарь:
- Заточите и очистите садовые инструменты.
- Проверьте газонокосилку и другую технику.
9. Осмотрите посадочный материал:
- Проверьте рассаду, черенки, луковицы и семена на наличие гнили и болезней.
- Купите то, что вам нужно.
10. Займитесь планировкой участка:
- Создайте план сада, где вы будете размещать клумбы, травы и декор.
11. Поремонтируйте садовые постройки:
- Проверьте ограждения, теплицы, сарая и обои.
- Отремонтируйте или покрасьте их.
12. Внесите удобрения:
- Обогатите почву минеральными или органическими удобрениями.
- Собирайте талую и дождевую воду для полива.
- Соорудите место для компоста.
Помните:
- Лучше начать подготовку к весне чуть раньше, чем опоздать.
- Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы.
- Самое главное – ухаживать за своим садом с любовью, и он обязательно ответит вам взаимностью.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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