Главные правила: как вырастить крепкую рассаду в марте
Рассада – основа урожая. Чтобы она получилась крепкой и здоровой, нужно приложить немало усилий. А если рассада слаба, что делать?
В издании zaxid.net делится секретом простой подкормки медом. Используйте только натуральный мед. Не переборщите с подкормкой, чтобы не сжечь корни рассады.
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Почему мед?
- Мед богат полезными веществами, которые стимулируют рост растений.
- Он безопасен для рассады и экологически чист.
- Подкормка медом проста в приготовлении и применении.
Как подпитывать рассаду медом?
1. Медовый раствор:
- Растворите 1 чайную ложку меда в 1 литре воды.
- Полейте рассаду под корень 1 раз в 10-14 дней.
2. Медовое удобрение:
- Приготовьте зеленое удобрение из сорняков.
- Добавьте в него мед, дрожжи или старое варенье.
- Дайте настояться в течение нескольких дней.
- Используйте для подкормки рассады весной или летом.
Результат:
- Листья рассады становятся более зелеными и пышными.
- Стебли становятся крепче.
- Рассада лучше приживается на грядке.
Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?
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