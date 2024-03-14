Главные правила: как вырастить крепкую рассаду в марте

Рассада – основа урожая. Чтобы она получилась крепкой и здоровой, нужно приложить немало усилий. А если рассада слаба, что делать?

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В издании zaxid.net делится секретом простой подкормки медом. Используйте только натуральный мед. Не переборщите с подкормкой, чтобы не сжечь корни рассады.

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Почему мед?

Мед богат полезными веществами, которые стимулируют рост растений.

Он безопасен для рассады и экологически чист.

Подкормка медом проста в приготовлении и применении.

Как подпитывать рассаду медом?

1. Медовый раствор:

Растворите 1 чайную ложку меда в 1 литре воды.

Полейте рассаду под корень 1 раз в 10-14 дней.

2. Медовое удобрение:

Приготовьте зеленое удобрение из сорняков.

Добавьте в него мед, дрожжи или старое варенье.

Дайте настояться в течение нескольких дней.

Используйте для подкормки рассады весной или летом.

Результат:

Листья рассады становятся более зелеными и пышными.

Стебли становятся крепче.

Рассада лучше приживается на грядке.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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