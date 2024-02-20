Главные причины метеоризма: как избежать неприятных последствий

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У людей в кишечнике регулярно находится газ. Это норма, его за сутки образуется около 1 литра и никаких неприятных ощущений человек при этом не испытывает. Но если его количество увеличивается – это вызывает не только дискомфорт и неудобство, но может являться симптомом заболевания органов пищеварения. Если вдруг вздутие живота становится частым спутником жизни и присоединяются болезненные ощущения – это повод обязательно обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

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Підвищене газоутворення може бути і у здорових людей. Часто його викликають:

- погане пережовування їжі,

- вживання великих обсягів їжі (звичайне переїдання),

- запивання їжі великою кількістю води, особливо холодної.

Також є продукти, вживання яких провокує бродіння і підвищене газоутворення. Особливо, коли їх їдять у великій кількості:

- Крохмалевмісні продукти - каші, хліб, макарони, кукурудза, рис, бобові;

- Клітковина - сирі овочі, фрукти, бобові, горіхи;

- Білкові продукти - м'ясо, риба, яйця, птиця;

- Молочні продукти - молоко, кефір, сир;

- Цукровмісні продукти, солодкі газовані напої, кава, шоколад;

- До переліку також входять продукти бродіння - дріжджова випічка, квас, пиво.

Як бачите, практично будь-які продукти можуть викликати підвищене газоутворення. Тому, щоб уникнути неприємних наслідків важливо зрозуміти, які продукти, в яких кількостях і в яких поєднаннях особисто у вас викликають здуття та метеоризм.

Якщо в однієї людини, наприклад, капуста не призводить до підвищеного утворення газів, то в іншого, будь-який вид капусти, в сирому чи приготованому вигляді може викликати сильний метеоризм.

Слідкуйте за реакціями свого організму на продукти харчування. Якщо потрібно, ведіть харчової щоденник, щоб розібратися в цьому питанні. Так ви зможете уникати тих продуктів або їх поєднань, які викликають таке неприємне явище чи готувати такі продукти в прийнятний для вас спосіб.