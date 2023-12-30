Главные приметы предков: Что нужно сделать на Новый год 2024, чтобы в доме всегда были деньги

Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Многие верят, что соблюдение определенных народных примет поможет привлечь деньги в грядущем году.

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Конечно, нельзя гарантировать, что соблюдение этих примет гарантирует вам финансовое благополучие в следующем году. Однако, если вы верите в них, то они могут помочь вам создать позитивный настрой и зарядить себя на успех, пишет РадиоТрек.

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Вот некоторые из самых популярных примет:

Возвратите все долги к Новому году. Считается, что если вы оставите долги на следующий год, то целый год будете преследовать финансовые проблемы.

Не покупайте подарки на последние деньги. Это может привести к тому, что вы будете испытывать нехватку денег на весь следующий год.

Это может привести к тому, что вы будете испытывать нехватку денег на весь следующий год. Произведите генеральную уборку дома перед Новым годом. Чистый дом – это символ изобилия.

Чистый дом – это символ изобилия. Не выносите мусор из дома после 12 часов дня. Считается, что вместе с мусором вы можете унести из дома и свое финансовое благополучие.

Считается, что вместе с мусором вы можете унести из дома и свое финансовое благополучие. Украсьте елку не только гирляндами и игрушками, но и конфетами и бумажными банкнотами. Чем богаче будет елка, тем успешнее будет ваш год.

Приготовьте вкусные и разнообразные блюда на праздничный стол. Символом Нового 2024 является Дракон, поэтому ему понравятся блюда из мяса, рыбы и морепродуктов.

Символом Нового 2024 является Дракон, поэтому ему понравятся блюда из мяса, рыбы и морепродуктов. Не забудьте поставить на стол солонку. Считается, что соль помогает отпугнуть негатив и нечисть, которые могут нанести финансовые проблемы.

Считается, что соль помогает отпугнуть негатив и нечисть, которые могут нанести финансовые проблемы. Проверьте свою одежду перед Новым годом. В карманах не должно быть дыр, иначе деньги будут "утекать".

Выбирайте для празднования новую одежду. Это поможет вам не экономить на новых вещах в грядущем году.

Это поможет вам не экономить на новых вещах в грядущем году. Не убирайте блюда со стола после того, как гости разойдутся. Оставьте на нем фрукты, конфеты и хлеб, чтобы привлечь материальное благополучие.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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