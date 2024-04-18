Главные враги здоровых волос

Для здоровых волос нужно, чтобы всех-всех нутриентов хватало в организме с запасом. Чтоб лилось через край, если образно. Потому как волосы - это не жизненно важная часть тела и туда организм может распределять питательные вещества только в том случае, если их сполна будет хватать на жизненно важные органы и функции.

Второе. Если в организме имеется хронический воспалительный процесс (каждый день вижу его в анализах пациентов) или на регулярной основе стресс "изнашивает" надпочечники – волосы истончаются, преждевременно седеют, выпадают - все и сразу.

Дисфункция надпочечников = ослабленные волосы. Рецепторы в волосяных фоликулах очень чувствительны к гормонам стресса.

Если не восстанавливаться вовремя после стресса, то можно запросто потерять большую часть волос. И никакая локальная коррекция ферритина или прием коллагена вам не помогут. Гасите стресс всеми путями.

Окислительный оксидативный стресс - главный враг волос. Можно закрыть все дефициты, но выпадение волос и преждевременная седина никуда не уйдут, если ваш организм хронически пребывает в активном свободнорадикальном окислении из-за воспалительного процесса, хронической болезни или эмоциональной стрессовой реакции.

В это стрессовое время мои волосы еще держатся молодцом, благодаря своевременной коррекции дефицитов и моим стараниям в плане снижения оксидативного стресса в организме.

О надпочечниках я молчу. После каждого прилета начинаю их снова реанимировать. Только чуть восстановлю - очередной стресс.