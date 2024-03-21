Главный секрет садоводов: что посадить на грядках, чтобы получить большой урожай всех культур
Вы когда-нибудь замечали, что некоторые огородники сажают на своих грядках не только овощи, но и цветы? Кому это может показаться странным, но на самом деле в этом есть много смысла.
Опытные овощеводы знают, что совместные посадки овощей и цветов могут дать отличный результат. Сажайте цветы на огороде, и вы будете удивлены, как много пользы они могут принести, пишет "На пенсии".
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Почему же так полезно сажать цветы в огороде?
- Цветы привлекают полезных насекомых. Пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые опыляют овощные растения, что значительно увеличивает урожай.
- Некоторые цветы отпугивают вредителей. Их запах или эфирные масла могут быть неприятны для насекомых, которые вредят овощам.
- Цветы могут улучшить почву. Некоторые из них, например, настурция, обогащают почву азотом.
- Цветы делают огород красивее.
Какие же цветы можно сажать на огороде?
- Календула. Этот цветок не только красив, но и полезен. Она привлекает пчел, отпугивает вредителей, а также обладает лечебными свойствами.
- Настурция. Этот яркий цветок также привлекает пчел и отпугивает вредителей. Кроме того, она улучшает почву.
- Бархатцы. Эти цветы не только красивы, но и обладают сильным запахом, который отпугивает многих вредителей.
- Васильки. Эти полевые цветы привлекают полезных насекомых и улучшают почву.
- Лаванда. Этот ароматный цветок отпугивает вредителей и делает огород красивее.
Конечно, это далеко не все цветы, которые можно сажать в огороде. Вы можете выбрать любые цветы, которые вам нравятся и подходящие для вашего климата.
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