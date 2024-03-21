Главный секрет садоводов: что посадить на грядках, чтобы получить большой урожай всех культур

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые огородники сажают на своих грядках не только овощи, но и цветы? Кому это может показаться странным, но на самом деле в этом есть много смысла.

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Опытные овощеводы знают, что совместные посадки овощей и цветов могут дать отличный результат. Сажайте цветы на огороде, и вы будете удивлены, как много пользы они могут принести, пишет "На пенсии".

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Почему же так полезно сажать цветы в огороде?

Цветы привлекают полезных насекомых. Пчелы, шмели, бабочки и другие насекомые опыляют овощные растения, что значительно увеличивает урожай.

Некоторые цветы отпугивают вредителей. Их запах или эфирные масла могут быть неприятны для насекомых, которые вредят овощам.

Их запах или эфирные масла могут быть неприятны для насекомых, которые вредят овощам. Цветы могут улучшить почву. Некоторые из них, например, настурция, обогащают почву азотом.

Некоторые из них, например, настурция, обогащают почву азотом. Цветы делают огород красивее.

Какие же цветы можно сажать на огороде?

Календула. Этот цветок не только красив, но и полезен. Она привлекает пчел, отпугивает вредителей, а также обладает лечебными свойствами.

Настурция. Этот яркий цветок также привлекает пчел и отпугивает вредителей. Кроме того, она улучшает почву.

Этот яркий цветок также привлекает пчел и отпугивает вредителей. Кроме того, она улучшает почву. Бархатцы. Эти цветы не только красивы, но и обладают сильным запахом, который отпугивает многих вредителей.

Эти цветы не только красивы, но и обладают сильным запахом, который отпугивает многих вредителей. Васильки. Эти полевые цветы привлекают полезных насекомых и улучшают почву.

Эти полевые цветы привлекают полезных насекомых и улучшают почву. Лаванда. Этот ароматный цветок отпугивает вредителей и делает огород красивее.

Конечно, это далеко не все цветы, которые можно сажать в огороде. Вы можете выбрать любые цветы, которые вам нравятся и подходящие для вашего климата.

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