Главный тренд 2024 года: 5 кожаных вещей, которые будут в моде весной - 2024

Обновление весенне-летних трендов 2024 предлагают интересные идеи для создания образов с использованием натуральной кожи.

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Плащи средней и мини-длины демонстрируют в черных, коричневых и ярких оттенках. Акцент делают на деталях и отделке. Об этом пишет Радиотрек.

Куртки отличаются оригинальным покроем, фактурами материала и декором. Известность приобретают яркие и байкерские модели.

Жакеты поданы в женских приталенных силуэтах или классических прямых линиях. Интересно перфорация и необычные конструктивные решения.

Юбки привлекают внимание асимметрией, разрезами, высокой талией и оригинальными деталями. Господствуют меди, изредка – мини длины.

В костюмах совмещают кожу и другие ткани. Популярны структурированные жакеты и жилеты в паре с юбками или штанами-капри.

В общем, натуральная кожа остается ключевым трендом сезона. Дизайнеры предлагают свежие идеи для создания стильных образов.

Напомним, стилисты назвали тренды весны – 2024.

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