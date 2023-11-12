Гниды на древних мумиях помогли найти новый метод получения ДНК древних людей

Ученые впервые восстановили ДНК из цемента вшей на волосах, взятом из мумифицированных останков, датируемых 1500-2000 годами. Это удалось сделать благодаря тому, что клетки кожи головы попадают в цемент, производимый самками вшей, когда прикрепляют яйца (гниды) к волосам.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, отмечается, что анализ открыл подсказки о доколумбовой миграции людей в Южной Америке. Этот метод может позволить изучить много более уникальных образцов человеческих останков, где нет образцов костей и зубов.

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Доцент кафедры биологии беспозвоночных в Университете Рединга доктор Алехандра Перотти, руководившая исследованием, отметила, что генетическая информация о людях может быть сохранена "липким веществом, которое производит голова на наших волосах".

"Кроме генетики, биология вшей может дать ценные подсказки о том, как люди жили и умирали тысячи лет назад. Спрос на образцы ДНК из древних человеческих останков вырос в последние годы, поскольку мы стремимся понять миграцию и разнообразие древних человеческих популяций", – добавила она. .

До сих пор древнюю ДНК преимущественно извлекали из плотной кости черепа или с внутренней стороны зубов, поскольку они обеспечивают наилучшее качество образцов. Однако останки черепа и зубов не всегда доступны.

Восстановление ДНК из цемента, изготовленного вшами, помогло ученым сделать выводы о человеке и условиях, в которых он жил, исходя из расположения гнид на его волосах и длины цементных трубок. Об их здоровье и даже причине смерти может указать толкование биологии гнид.

Анализ восстановленной ДНК из цемента гнид, в частности, обнаружил и подтвердил пол каждой из мумий, а еще – генетическую связь между тремя мумиями и людьми, жившими в Амазонии 2000 лет назад.

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В частности, анализ показал, что первоначальное население провинции Сан-Хуан мигрировало из суши и тропических лесов Амазонки к югу от нынешней Венесуэлы и Колумбии.

В ходе исследования также были обнаружены древнейшие прямые доказательства клеточного полиомавируса Меркеля – их нашли в ДНК одной из мумий.

Напомним, в Норвегии на фермерском поле был обнаружен браслет викингов, изготовленный 1000 лет назад (фото).

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