Год Змеи 2025: что нельзя вешать на елку, чтобы не привлечь неудачу

Новый год всегда приносит ожидания чудес и подготовка к нему становится особым ритуалом. В 2025 году праздник пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю.

Одной из традиций, которая помогает привлечь удачу, является декорирование елки в соответствии с символикой года. Чтобы угодить Змее и не оттолкнуть ее благословения, важно соблюдать несколько правил в выборе украшений, напоминает uaportal.

Чего избегать в новогоднем декоре

Острые края и неуклюжие формы

Змея ассоциируется с гладкостью и гармонией. Поэтому стеклянные шары с острыми краями лучше заменить мягкими, округлыми формами. Такие украшения создают чувство безопасности и комфорта.

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Колокольчики

Громкие звуки не соответствуют спокойной энергии Змеи. Следует отказаться от колокольчиков и музыкальных инструментов как элементов декора. Даже декоративные фигурки барабанов, гармонии или труб лучше оставить для другого случая.

Каким цветом украшать елку. Источник: pexels.com

Слишком яркие украшения

Змея предпочитает естественные и приглушенные оттенки, такие как зеленый, серый, коричневый. Слишком блестящие или кислотные цвета могут создать дисгармонию и отпугнуть успех.

Пластиковые украшения

Змея ценит естественность, потому декор из пластика не рекомендуется. Лучше использовать натуральные материалы, такие как дерево, металл или стекло, соответствующие стихии года.

Как украсить елку в 2025 году. Источник: pexels.com

Символы огня

Змея избегает ассоциаций с огнем, поэтому фигурки свеч или гирлянды в форме свеч могут стать нежелательным элементом. Выбирайте более традиционные шаровидные или природные формы.

Бенгальские огни

В год Змеи лучше воздержаться от использования бенгальских огней. Они могут напугать символ года своей яркостью и напоминанием о стихии огня.

Как украсить елку 2025 года год Змеи

Как красиво украсить елку. Источник: pexels.com

Вместо перечисленных элементов следует сосредоточиться на простых, натуральных украшениях в естественных оттенках. Деревянные фигурки, стеклянные шары с матовым покрытием и текстильные изделия идеально дополнят праздничную атмосферу.

Какой цвет на Год Змеи

Год Зеленой Деревянной Змеи, который наступит в 2025 году, требует внимания к цвету, символизирующему стихии дерева и гармонию с природой. Основные цвета года:

Зеленый – главный оттенок, олицетворяющий стихию дерева. Это символ роста, обновления, жизненной энергии и стабильности.

Коричневый – дополняет стихию дерева, ассоциируется с надежностью, силой и естественным равновесием.

Серый – нейтральный и спокойный, этот цвет создает гармонию и не нарушает внутреннее спокойствие Змеи.

Бежевый – мягкий и теплый оттенок, ассоциирующийся с натуральностью и комфортом.

В декоре, одежде или праздничных элементах лучше избегать слишком яркого или блестящего цвета, таких как красный или кислотно-желтый, которые могут отталкивать символ года. Вместо этого следует сосредоточиться на естественных оттенках, создающих чувство гармонии и уюта.

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