Год Змеи 2025: что нельзя вешать на елку, чтобы не привлечь неудачу
Новый год всегда приносит ожидания чудес и подготовка к нему становится особым ритуалом. В 2025 году праздник пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю.
Одной из традиций, которая помогает привлечь удачу, является декорирование елки в соответствии с символикой года. Чтобы угодить Змее и не оттолкнуть ее благословения, важно соблюдать несколько правил в выборе украшений, напоминает uaportal.
Чего избегать в новогоднем декоре
Острые края и неуклюжие формы
Змея ассоциируется с гладкостью и гармонией. Поэтому стеклянные шары с острыми краями лучше заменить мягкими, округлыми формами. Такие украшения создают чувство безопасности и комфорта.
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Колокольчики
Громкие звуки не соответствуют спокойной энергии Змеи. Следует отказаться от колокольчиков и музыкальных инструментов как элементов декора. Даже декоративные фигурки барабанов, гармонии или труб лучше оставить для другого случая.
Слишком яркие украшения
Змея предпочитает естественные и приглушенные оттенки, такие как зеленый, серый, коричневый. Слишком блестящие или кислотные цвета могут создать дисгармонию и отпугнуть успех.
Пластиковые украшения
Змея ценит естественность, потому декор из пластика не рекомендуется. Лучше использовать натуральные материалы, такие как дерево, металл или стекло, соответствующие стихии года.
Символы огня
Змея избегает ассоциаций с огнем, поэтому фигурки свеч или гирлянды в форме свеч могут стать нежелательным элементом. Выбирайте более традиционные шаровидные или природные формы.
Бенгальские огни
В год Змеи лучше воздержаться от использования бенгальских огней. Они могут напугать символ года своей яркостью и напоминанием о стихии огня.
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Вместо перечисленных элементов следует сосредоточиться на простых, натуральных украшениях в естественных оттенках. Деревянные фигурки, стеклянные шары с матовым покрытием и текстильные изделия идеально дополнят праздничную атмосферу.
Какой цвет на Год Змеи
Год Зеленой Деревянной Змеи, который наступит в 2025 году, требует внимания к цвету, символизирующему стихии дерева и гармонию с природой. Основные цвета года:
Зеленый – главный оттенок, олицетворяющий стихию дерева. Это символ роста, обновления, жизненной энергии и стабильности.
Коричневый – дополняет стихию дерева, ассоциируется с надежностью, силой и естественным равновесием.
Серый – нейтральный и спокойный, этот цвет создает гармонию и не нарушает внутреннее спокойствие Змеи.
Бежевый – мягкий и теплый оттенок, ассоциирующийся с натуральностью и комфортом.
В декоре, одежде или праздничных элементах лучше избегать слишком яркого или блестящего цвета, таких как красный или кислотно-желтый, которые могут отталкивать символ года. Вместо этого следует сосредоточиться на естественных оттенках, создающих чувство гармонии и уюта.
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