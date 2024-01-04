Голодная кутья на Сочельник перед Крещением: простой праздничный рецепт
Голодная кутья – это традиционное украинское блюдо, что готовится накануне Крещения, которое в этом году украинцев будут отмечать 6 января. Она является символом поста, который продолжается до Крещения.
Готовится голодная кутья из пшеницы, мака, изюма, орехов и меда. Пшеница в этом блюде символизирует жизнь, а мак и орехи – благополучие.
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Рецепт голодного угла
Готовится голодная кутья просто: пшеница предварительно замачивается на ночь, затем отваривается до готовности. Мак заливается кипятком. Изюм и орехи промываются и измельчаются. Все ингредиенты смешиваются и заправляются медом.
Ингредиенты:
- 250 г пшеницы
- 50 г мака
- 50 г грецких орехов
- 50 г изюма
- 2 ст. л меда
Приготовление:
- Пшеницу следует промыть и замочить в холодной воде на три часа. Потом ее варят на небольшом огне до готовности, чтобы она стала мягкой.
- Мак надо залить кипятком, через час процедить и растолочь в ступке.
- Изюм промойте, орехи очистите и подсушите в духовке, измельчите ножом.
- В большой емкости смешайте кашу, изюм, орехи и мед. По желанию, кутью можно залить узваром.
Голодная кутья подается на стол вечером перед Крещением. По традиции ее едят первой, чтобы "наполниться силой и здоровьем на весь год".
Что готовят на Сочельник перед Иорданом 2024 года
На постный ужин обычно готовят 7 блюд (или другое нечетное количество).
Обычно на иорданский сочельник готовят следующие блюда:
- Кутья
- Узвар
- Постный борщ
- Гречневые блины
- Песни голубцы
- Вареники с капустой или картофелем
- Тушеная капуста
- Салат из свеклы и чернослива
- Запеченные яблоки
- Вишневый кисель
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