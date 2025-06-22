Головки будут огромны: чем подкормить чеснок перед сбором урожая

Опытные огородники хорошо знают: на урожайность чеснока влияют не только правильная посадка и весенний уход.

Если провести его вовремя и с соблюдением всех нюансов, вы получите большие, плотные головки, которые отлично будут храниться зимой.

Почему чеснок желтеет перед уборкой - и почему это хорошо

Даже если в течение всего сезона чеснок имел ярко-зеленые листья, примерно за 3-4 недели до уборки они начинают желтеть.

Чтобы удостовериться в этом, достаточно выкопать одно растение – вы увидите, что луковица уже поделена на зубцы.

Что и как вносить: удобрения без азота

Перед внесением удобрений важно увлажнить почву, даже если недавно прошел небольшой дождь. Влага помогает питательным веществам лучше усваиваться.

Для заключительной подкормки чеснока идеально подходят фосфорно-калийные удобрения без содержания азота.

Монофосфат калия – оптимальный вариант. Фосфор способствует развитию зубчиков, а калий помогает транспортировать питательные вещества из листьев к головке и образует плотную чешую для длительного хранения.

Сернокислый калий (сульфат калия) – альтернатива, также не содержащая азота. Имеет дополнительный плюс — наличие серы, которая усиливает остроту вкуса чеснока.

– альтернатива, также не содержащая азота. Имеет дополнительный плюс — наличие серы, которая усиливает остроту вкуса чеснока. Мастер (3-11-38) – менее предпочтительный вариант из-за содержания азота, но допустим в случае отсутствия других вариантов.

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Почему в финале нельзя вносить азот

На завершающем этапе азотные удобрения только вредят. Они провоцируют чрезмерный рост зелёной массы, что ослабляет формирование головки, ухудшает плотность и снижает способность к хранению. Ваша задача – поддержать луковицу, а не листья.

Как правильно провести подкормку

Готовый раствор (20 г удобрения на 10 л воды) выливают под корень или по всей грядке – без необходимости производить углубление. К этому моменту корневая система уже сформирована и способна эффективно поглощать влагу из поверхностного слоя.

За две недели до уборки поливы полностью прекращают. Это поможет активнее направить все питательные вещества из листьев в луковицу и обеспечит плотность головки.

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