Головки будут огромными: какую подкормку использовать для капусты в июле

В июле капуста активно формирует кочаны, поэтому именно в этот период она особенно нуждается в дополнительном питании. Одним из самых эффективных вариантов является дрожжевая подкормка.

Благодаря дрожжам стимулируется рост растений и укрепляется их структура. Для приготовления такой подкормки достаточно растворить 100 г пекарских дрожжей и пол литра любого варенья или несколько ложек сахара в 10 литрах воды, после чего оставить смесь в теплом месте на несколько дней для брожения. Об этом пишет zemliak.

Перед тем, как поливать капусту, полученный раствор необходимо развести водой в пропорции один к десяти. Полив производится под корень – примерно литр на каждое растение.

Еще одним эффективным вариантом является использование древесной золы. Она содержит необходимые для развития кочанов элементы – калий, фосфор, кальций и микроэлементы. Золу можно вносить как в сухом виде, просто рассыпая ее вокруг растений, так и в виде настоя. Для приготовления жидкого варианта достаточно залить стакан золы литром крутого кипятка, настоять в течение пяти дней, а затем развести еще в девяти литрах воды. Такой настой следует использовать для полива капусты.

Хорошим стимулятором роста также так называемое зеленое удобрение, которое готовят на основе настоя крапивы или других растений-сидератов. Его добавляют в ведро воды в количестве одной литровой банки. Для усиления эффекта можно включить в состав ложку калия сульфата. Полученным раствором капусту поливают под корень – этого количества хватит около десяти растений.

Кроме органики в июле целесообразно применять и минеральные удобрения. Например, суперфосфат, способствующий развитию прочного кочана. Его разводят в воде (две столовых ложки на пять литров) и используют для полива. Также полезна калийная подкормка — калиевая селитра или сульфат калия не только улучшают структуру кочанов, но и повышают устойчивость растений к заболеваниям и погодным стрессам. Для приготовления раствора достаточно размешать столовую ложку препарата в 10 литрах воды. Поливать нужно по поллитра на каждое растение.

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Если же хочется не тратить время на приготовление домашних смесей, следует воспользоваться готовыми комплексными удобрениями, специально разработанными для капусты. Они содержат сбалансированное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов. Главное – соблюдать дозировку, указанную на упаковке. Один из доступных вариантов – нитрофоска. Две столовые ложки этого удобрения растворяют в ведре воды и поливают капусту под корнем.

А чтобы уберечь растения от вредителей, таких как белокрылка или гусеница, можно прибегнуть к физической защите. Например, использовать медицинские шапочки, которыми накрывают початки. Такой способ безопасен и позволяет избежать применения химии на грядке.

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