Голубь, не умеющий летать, дружит с щенком, который не умеет ходить (милые фото)

В мире животных часто происходят удивительные вещи, свидетельством тому история о невероятной дружбе между маленьким чихуахуа и голубем. Оба имеют физические изъяны – щенок не может ходить, а голубь – летать.

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Как сообщает CNN, голубь Герман и собака Лунди живут в приюте для животных The Mia Foundation. Они "познакомились" в салоне авто, когда сотрудники убежища увозили их в ветеринарную клинику.

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"Несмотря на свои ограничения, они обнаружили чрезвычайную связь, которая казалось, пересекает все барьеры", – пишет издание.

В приюте прокомментировали, что маленький голубь Герман, который был ранен, и щенок Лунди оказались вместе в приюте, где они стали соседями. Их общие переживания сблизили их и они пытались поддерживать друг друга. Даже персонал приюта заметил, как эти два необычных друга искали друг друга и проводили время вместе.

Эта трогательная связь вдохновила ответственных за убежище на такой шаг, который может изменить жизнь этих животных навсегда. Они решили разрешить Лунди и Герману жить вместе в одной клетке, понимая, что эта дружба важна для обоих животных.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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