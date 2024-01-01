'Гормональные деревья' нового типа начали выращивать в Украине немцы: что известно

Немецкая компания Lodder Unterlagen, специализирующаяся на производстве саженцев и подвоев для фруктовых деревьев, продолжила свое сотрудничество с украинскими учеными и питомниками, несмотря на войну в Украине.

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Об этом на Международном практическом форуме "Интенсивный сад: семечковые, косточковые, орех" сообщил Иоганн Зуккау, представитель компании Lodder Unterlagen в Украине.

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По его словам, компания продолжала производить деревья на основе не только подвоев и прививов из Германии, но и прививок из Южного Тироля (Италия), из Голландии и Франции.

Кроме того, Lodder Unterlagen впервые в своей деятельности в Украине начала здесь производство деревьев по технологии дерева Книп Баум.

"Когда деревья после зимней прививки подросли, и привитая часть достигла 10-15 см, сверху ей впрыскивают гормон, влияющий на принцип роста дерева. Ветви становятся более горизонтальными, что повышает плодородие дерева", — пояснил представитель компании.

По словам Зуккау, технология Книп Баум позволяет получать высокие урожаи фруктов. В случае яблок урожайность может достигать 80-90 т/га.

Он отметил, что компания Lodder Unterlagen намерена продолжать сотрудничество с украинскими партнерами в области садоводства.

"Мы верим в будущее украинского садоводства и хотим помочь нашим партнерам возобновить производство после войны", – сказал Зуккау.

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