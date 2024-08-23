Гороскоп на выходные: кто получит финансовую выгоду, а кто новую любовь

Время летит невероятно быстро и на пороге предпоследние выходные лета-2024. Гороскоп говорит, что для нескольких знаков зодиака это может подарить приятные неожиданности.

Кому-то судьба подготовила приятные финансовые сюрпризы, а кого-то ожидают новые вершины в личной жизни. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Овен

Звезды прочат, что в ближайшие выходные в вашем астральном небе освободится положительная энергия, которая сделает вас более чувствительными, оптимистичными и творческими, а также будет сопровождать желание нравиться и привлекать внимание окружающих. Нет препятствий или ограничений для уверенности или обаяния, и это также причина, по которой ожидаются важные события. Хорошие звезды также принесут вам подарок благосклонности от друзей или тех, с кем вы решили начать проект, и начнет рождаться что-то ценное.

Рак

Как говорят астрологи, от ближайших выходных можно ожидать материального счастья, а также других приятных новостей. Вы также должны быть в очень хорошем настроении, ведь сама Луна приглашает вас заглянуть в прошлое, сделать здоровый самоанализ и взять руль будущего в свои руки. В этот момент мудрость управляет вашими действиями, помогает воплотить идеалы и проекты, поэтому следует использовать полезные контакты в полной мере.

Козерог

По данным гороскопа, вас ждут очень приятные выходные без всяких препятствий, ведь ничего в нем не будет неопределенным, потертым или утомительным. Кроме того, он будет быстрым, ловким и без эмоциональных условий, поэтому уделите время себе, своему здоровью и не забывайте посвятить себя тому, что вам больше всего нравится. Будьте готовы быть полон энергии, и ваши быстрые рефлексы будут замечательными. Зеленый свет также сияет во время шопинга, поэтому смело удовлетворяйте свое тщеславие и покупайте что-нибудь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут отказаться от алкоголя.

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