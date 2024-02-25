Гортензии будут сильнее после зимы, если вы выполните одно задание прямо сейчас
Гортензии – это прекрасные цветущие растения, которые, при правильном уходе, могут радовать вас своими пышными цветами на протяжении многих лет.
Как объяснили специалисты Express, один из важнейших моментов ухода за гортензией – это подготовка ее к весеннему сезону.
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Что делать с гортензией зимой:
Не обрезайте сухие цветы гортензии. Оставьте цветочные головки на стеблях до весны. Они защищают новые почки от морозов.
Замульчуйте почву вокруг гортензии. Это поможет утеплить корни растения и защитить почву от вымывания.
Не поливайте гортензию зимой. Ей хватит естественных осадков.
Защитите гортензию от сильных морозов. Если зима в вашем регионе очень холодная, вы можете укрыть гортензию мешковиной или агроволокном.
Что делать с гортензией весной:
- Обрежьте гортензию. Удалите все сухие и поврежденные стебли.
- Подкормите гортензию. Внесите удобрение, специально разработанное для гортензий.
- Начните поливать гортензию. Регулярно поливайте растение, чтобы почва всегда была увлажнена.
Следуя этим простым советам, вы поможете вашим гортензиям "проснуться больше и сильнее" после зимы и радовать вас своими пышными цветами на протяжении всего лета.
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