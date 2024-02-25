Гортензии будут сильнее после зимы, если вы выполните одно задание прямо сейчас

Гортензии – это прекрасные цветущие растения, которые, при правильном уходе, могут радовать вас своими пышными цветами на протяжении многих лет.

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Как объяснили специалисты Express, один из важнейших моментов ухода за гортензией – это подготовка ее к весеннему сезону.

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Что делать с гортензией зимой:

Не обрезайте сухие цветы гортензии. Оставьте цветочные головки на стеблях до весны. Они защищают новые почки от морозов.

Замульчуйте почву вокруг гортензии. Это поможет утеплить корни растения и защитить почву от вымывания.

Не поливайте гортензию зимой. Ей хватит естественных осадков.

Защитите гортензию от сильных морозов. Если зима в вашем регионе очень холодная, вы можете укрыть гортензию мешковиной или агроволокном.

Что делать с гортензией весной:

Обрежьте гортензию. Удалите все сухие и поврежденные стебли.

Подкормите гортензию. Внесите удобрение, специально разработанное для гортензий.

Начните поливать гортензию. Регулярно поливайте растение, чтобы почва всегда была увлажнена.

Следуя этим простым советам, вы поможете вашим гортензиям "проснуться больше и сильнее" после зимы и радовать вас своими пышными цветами на протяжении всего лета.

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