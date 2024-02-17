Гортензии будут цвести, как бешеные: Садовники объяснили, как подготовиться к весне

Гортензии считаются одними из самых красивых и богатых цветов, которые можно вырастить в саду. Однако мороз и холод могут повредить их.

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К счастью, есть несколько шагов, которые садоводы могут предпринять, чтобы помочь гортензиям перед наступлением весны. Об этом сообщает Express.co.uk.

Мульчирование

Защитите гортензии путем мульчирования вокруг основания, чтобы "изолировать корни от суровых зимних температур. Это не только помогает утеплить вокруг растения, но и защитит почву и питательные вещества от неизбежного сильного дождя.

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Обрезка

Избегайте поздней осени или зимой обрезки, поскольку вы можете случайно удалить почки, заготовленные для цветения в следующем году. Если вам нужно обрезать гортензию, делайте это сразу же после того, как они отцветут летом.

Удобрение

Ранней весной внесите удобрение с медленным высвобождением, предназначенное для цветущих кустов, чтобы способствовать яркому цветению. Это обеспечит сбалансированную поставку азота, фосфора и калия для поддержания здорового роста и цветения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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