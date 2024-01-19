Гортензии не расцветут весной: Садоводы предупредили о популярной ошибке

Гортензии выращивают ради пышного цветения, которое начинает цвести в середине весны. Однако садоводы предупреждают, что цветов не будет, если в течение зимы допустить одну ошибку.

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Гортензии могут пережить морозы, но они могут не пережить, если садоводы решат их обрезать. Об этом сообщает Express.co.uk.

Всегда лучше обрезать растение после последнего мороза. Сюда входит борьба с мертвой древесиной.

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Специалисты советуют оставлять цветы на зиму, потому что они защищают бутоны от мороза. Впоследствии, в апреле-мае засохшие цветы можно будет безопасно удалить.

Если обрезать гортензию перед или во время сильных морозов, холод уничтожит молодые ростки. В таком случае растение не сможет дать много цветов весной.

Напомним, мы уже писали, как заставить кактус зацвести.

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