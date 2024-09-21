Гортензии не умрут, если осенью избежать этих работ в саду

Садоводы должны быть особенно осторожны во время осеннего ухода за гортензиями, чтобы избежать их повреждения и обеспечить хорошее цветение в следующем году. Несмотря на распространенное мнение, обрезка этих кустов перед зимой может негативно отразиться на их выносливости и здоровье.

Эксперт по садоводству Кристин Ковино объясняет, что обрезка гортензий осенью нарушает их естественный цикл цветения. Многие сорта формируют почки на старых стеблях в конце лета, поэтому срезка побегов осенью может привести к потере цвета в следующем году. Исключения составляют только случаи, когда растение нуждается в радикальной обрезке, но это лучше делать весной после консультации со специалистом.

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Различные виды гортензий нуждаются в разном подходе к обрезке. К примеру, старые древесные сорта закладывают бутоны на прошлогодних стеблях, поэтому осенняя обрезка таких растений приведет к потере цветов. Новые древесные гортензии формируют почки на свежих побегах, но их также лучше не трогать осенью, поскольку свежие срезы уязвимы к зимним морозам и болезням.

Чтобы помочь гортензиям пережить зиму, садоводам рекомендуется лишь слегка обрезать увядшие или засохшие цветы, чтобы направить энергию растения на укрепление корневой системы. Если растение имеет старые или непокорные стебли, их можно удалить, но это не обязательная процедура. Для поддержания здоровья старых кустов рекомендуется удалять несколько старейших ветвей, чтобы стимулировать рост новых.

После легкой подрезки кусты следует замульчировать. Это поможет предотвратить рост сорняков, сохранить влагу и защитить корни от резких перепадов температур. Добавление компоста вокруг основания куста обеспечит постепенное снабжение питательными веществами в течение зимних месяцев.

В общем, чтобы гортензии радовали большими и красивыми цветами в следующем году, важно не переусердствовать с осенним уходом. Достаточно небольших усилий, и ваши растения будут сохранять свою красоту и здоровье даже в холодный сезон.

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