Гортензия останется без цветов: что нельзя делать с растением перед зимой

Ноябрь часто является чем-то вроде переходного месяца, ступенью между осенью и зимой. В настоящее время садоводам важно убедиться, что они подготовили растения к зиме.

Видео дня

Когда дело доходит до обрезки, этого следует избегать некоторых растений. В частности, это касается гортензий, сообщает Express.co.uk.

По словам специалистов, несвоевременная обрезка может повлиять не только на цветение, но и на силу и здоровье растения. Растения, которые не следует обрезать в ноябре:

Читайте также: Увядшие гортензии "вернутся к жизни" благодаря трем простым шагам: советы садоводов

Весенне-цветущие кусты

Это такие растения как азалии, рододендроны, форзиция и сирень, которые распускают бутоны осенью. Обрезая их в ноябре, вы, вероятно, срежете цветы следующей весной.

Гортензии

Некоторые виды, например дуболистная и крупнолистная гортензии, формируют свои цветочные почки на старой древесине. Обрезка в ноябре может удалить эти бутоны, что уменьшает цветение гортензий на следующий сезон.

Многолетники и травы

Многие многолетние растения и декоративные травы представляют интерес для дикой природы зимой и являются средой обитания. Они также могут оградить крону растения от повреждения холодом. Правда, к ранней весне их нужно срезать.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !