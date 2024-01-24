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Горят в 5 раз дольше: Как правильно топить печь дровами

Игорь Романько

Почему в печи быстро сгорают дрова

Топка печи дровами – это традиционный способ отопления, который до сих пор используется во многих домах. Однако, чтобы он был эффективным и экономным, необходимо соблюдать определенные правила.

Для лучшего горения дров можно использовать специальные поджигатели. Если вы хотите, чтобы дрова горели дольше, можно добавить в них немного щепок. Чтобы избежать задымления, не закрывайте защелку полностью, пока дрова полностью не прогорят. Следуя этим простым правилам, вы сможете сделать топку печи более эффективной и сэкономить на дровах, пишет УНИАН.

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Почему дрова в печи быстро сгорают

Существует несколько основных причин, почему дрова в печи могут быстро сгорать:

  • Неправильная укладка дров. Если дрова сложены неправильно, они не будут гореть равномерно, а быстро сгорят в центре.
  • Неумение вовремя закрыть задвижку. Если защелка закрыта слишком рано, то дрова не смогут полностью прогореть и дадут мало тепла.
  • Неудачно выбранная порода дерева. Мягкие породы древесины горят быстрее, чем жесткие.
  • Неподходящая температура дров. Сухие дрова горят быстрее сырых.
  • Неразогретая топка. Если топка холодная, то дрова будут тратить больше времени на разогрев, а значит, будут сгорать быстрее.
  • Большое количество сажи. Сажа мешает проникновению воздуха в топку, что также приводит к быстрому сгоранию дров.
  • Отсутствие регулировки количества дров в зависимости от температуры на улице. Чем холоднее на улице, тем больше дров нужно уложить в печь.

Как правильно топить печь дровами

Чтобы дрова в печи горели дольше и эффективнее, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Укладывайте дрова правильно. Дрова следует укладывать в виде пирамиды, причем нижний ряд должен быть шире верхнего. Между дровами оставляйте маленькие промежутки для циркуляции воздуха.
  • Закрывайте задвижку вовремя. Когда дрова загорятся, начинайте постепенно закрывать защелку. Закройте ее полностью, когда дрова полностью прогорят.
  • Выбирайте правильную породу дерева. Для топки печи лучше всего подходят твердые породы древесины, такие как дуб, бук, ясень, береза.
  • Готовьте дрова заранее. Сухие дрова горят дольше и эффективнее сырых. Поэтому желательно занести дрова в дом за 2-3 дня до топки, чтобы они просохли.
  • Разогревайте топку. Перед тем как положить дрова в топку, разогрейте ее, сжег там несколько щепок.
  • Соблюдайте режим горения. Оптимальная температура горения дров – до 320 градусов. При более высокой температуре дрова будут гореть слишком быстро.
  • Убирайте сажу. Сажа засоряет дымоход и ухудшает тягу. Поэтому ее нужно регулярно удалять.

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