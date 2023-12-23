Гости будут в восторге: рецепт рождественских пряничных вафель
Ароматные вафли со специями – это идеальный десерт для зимних праздников. Они обладают насыщенным вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Молоко – 1,5 стакана
- Масло сливочное – 50 г
- Мед – 1/2 стакана
- Коричневый сахар – 1/2 стакана
- Яйцо – 1 шт.
- Мука пшеничная – 1,5 стакана
- Имбирь молотый – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Корица молотая – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.
- Гвоздика молотая – 1/8 ч. л.
- Сахарная пудра – по вкусу
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Приготовление:
- Разогрейте молоко. Растопите сливочное масло.
- В большой миске смешайте молоко, растопленное масло, мед, коричневый сахар и яйцо. Хорошо взбейте.
- В другой миске смешайте муку, имбирь, корицу, мускатный орех, разрыхлитель, гвоздику и соль.
- Постепенно введите сухие ингредиенты в водянистую смесь, перемешивая до однородности.
- Нагрейте вафельницу. Смажьте ее сливочным маслом.
- Налейте в вафельнице по 2/3 стакана теста. Готовьте вафли согласно инструкции или 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми.
- Готовые вафли выложите на тарелку.
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