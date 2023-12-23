Гости будут в восторге: рецепт рождественских пряничных вафель

Ароматные вафли со специями – это идеальный десерт для зимних праздников. Они обладают насыщенным вкусом и ароматом, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Молоко – 1,5 стакана

Масло сливочное – 50 г

Мед – 1/2 стакана

Коричневый сахар – 1/2 стакана

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 1,5 стакана

Имбирь молотый – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.

Гвоздика молотая – 1/8 ч. л.

Сахарная пудра – по вкусу

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Приготовление:

Разогрейте молоко. Растопите сливочное масло. В большой миске смешайте молоко, растопленное масло, мед, коричневый сахар и яйцо. Хорошо взбейте. В другой миске смешайте муку, имбирь, корицу, мускатный орех, разрыхлитель, гвоздику и соль. Постепенно введите сухие ингредиенты в водянистую смесь, перемешивая до однородности. Нагрейте вафельницу. Смажьте ее сливочным маслом. Налейте в вафельнице по 2/3 стакана теста. Готовьте вафли согласно инструкции или 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми. Готовые вафли выложите на тарелку.

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