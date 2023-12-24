Гости будут в восторге: рецепт рождественского салата с клементинами и фетой
Этот салат – отличный способ добавить рождественского духа к вашему праздничному столу. Он легок и освежающий, благодаря сочетанию сладких клементинов, пикантного фенхеля и сливочной феты. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- 6-8 клементинов
- 2 головки цикория
- 100 г кресс-салата
- 1 корень фенхеля
- 1 красный лук
- 100 г сыра фета
- 1 веточка петрушки
Для заправки:
- 1 сок клементина
- 1 сок лимона
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сахарной пудры
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Приготовление
- Взбейте все ингредиенты для заправки в миске, приправьте солью и отложите.
- Очистите клементины от кожуры и нарежьте их кружочками, не разбирая на дольки.
- В миске аккуратно перемешайте измельченный цикорий и кресс-салат с фенхелем и луком.
- Положите ломтики клементина на противоположные стороны каждой тарелки, насыпьте горькую листву посередине, а сверху разложите фету.
- Добавьте в заправку измельченную петрушку и полейте салат.
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