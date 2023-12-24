Гости будут в восторге: рецепт рождественского салата с клементинами и фетой

Этот салат – отличный способ добавить рождественского духа к вашему праздничному столу. Он легок и освежающий, благодаря сочетанию сладких клементинов, пикантного фенхеля и сливочной феты. Рецептом поделился портал Shuba.

Видео дня

Ингредиенты:

6-8 клементинов

2 головки цикория

100 г кресс-салата

1 корень фенхеля

1 красный лук

100 г сыра фета

1 веточка петрушки

Для заправки:

1 сок клементина

1 сок лимона

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сахарной пудры

Читайте также: Оригинальный салат "Рождественский венчик": готовится за считанные минуты (видео)

Приготовление

Взбейте все ингредиенты для заправки в миске, приправьте солью и отложите. Очистите клементины от кожуры и нарежьте их кружочками, не разбирая на дольки. В миске аккуратно перемешайте измельченный цикорий и кресс-салат с фенхелем и луком. Положите ломтики клементина на противоположные стороны каждой тарелки, насыпьте горькую листву посередине, а сверху разложите фету. Добавьте в заправку измельченную петрушку и полейте салат.

Советуем также обратить внимание на рецепт прозрачного студня на праздники.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !