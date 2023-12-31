Гости будут в восторге: рецепт салата "Мимоза" с грушей
Этот салат прост в приготовлении, но при этом очень вкусен и оригинален. В этом рецепте мы предлагаем вам приготовить его с грушей и семгой. Этот рецепт придаст салату новые вкусовые оттенки и сделает его еще более изысканным. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Филе семги – 250 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Груша – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Майонез – 200 г
- Соль – по вкусу
Приготовление
- Отварите яйца вкрутую.
- Отварите филе семги в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и 2-3 горошинами перца.
- В отдельные миски натрите сыр, грушу без кожуры. Отделите в готовых яйцах белки от желтков. Разомните готовое филе семги вилкой.
- Подготовьте плоскую тарелку или салатницу. Выложите салат слоями:
- Тертые белки 2-х яиц.
- Тертый сыр.
- Половина рыбного филе или половина консервированной рыбы.
- Слой майонеза.
- Тертая груша.
- Тертые желтки 4-х яиц.
- Тертый сыр.
- Остаток рыбы.
- Слой майонеза.
- Тертые белки 2-х яиц.
- Сделайте салат "шляпка" из желтков, использовав их количество по своему вкусу.
- Перед тем как подать салат, подержите его в холодильнике около часа.
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