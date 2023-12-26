Гости будут в восторге: рецепт салата с курицей и авокадо к новогоднему столу

Этот праздничный салат с хрустящими листьями салата, сочным куриным филе, нежным авокадо и пряным медово-лаймовым соусом станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

Куриное филе – 300 г

Масло подсолнечное – 4 ст. л.

Красный перец чили – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Мед – 4 ст. л.

Сок лайма – 3 ст. л.

Рукола – 50 г

Салат радичио – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Грецкие орехи – 50 г

Гранат – по вкусу

Соль – по вкусу

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Приготовление

Помойте и просушите бумажным полотенцем листья радичио и рукколы. Разорвите зелень на куски руками и оставьте на тарелке до необходимости. Помойте авокадо и очистите его от кожуры и косточки. Разрежьте авокадо на полкольца и оставьте в отдельной тарелке. Измельчите в отдельной миске орехи. Помойте гранат, почистите от кожуры и освободите зерна. Вымойте и очистите от семян перцы чили. Подготовьте в отдельной миске указанное количество меда. Измельчите перец и смешайте его с медом. Хорошо промойте филе и обжарьте в 2 ст. л. растительного масла в течение 12-15 минут. Обжаренное мясо выложите из сковороды, смажьте 2 ст. л. медового соуса, разрежьте на ломтики и оставьте в отдельном сосуде. В остатки медового соуса добавьте 2 ст. л. масла и сок лайма. Все хорошо перемешайте и оставьте. Очистите от кожуры лук. Измельчите ее. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и пожарьте лук до золотистой корочки. Готовый лук подсолите и смешайте с медово-лаймовым соусом. Разложите по тарелкам листья радичио и рукколы, сверху выложите ломтики куриного филе и авокадо. Полейте сверху заправкой из меда и лука, посыпьте зернышками граната и орехами.

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