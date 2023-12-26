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Гости будут в восторге: рецепт салата с курицей и авокадо к новогоднему столу

Цихоцкая Мария

Гости будут в восторге: рецепт салата с курицей и авокадо к новогоднему столу

Этот праздничный салат с хрустящими листьями салата, сочным куриным филе, нежным авокадо и пряным медово-лаймовым соусом станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Куриное филе – 300 г
  • Масло подсолнечное – 4 ст. л.
  • Красный перец чили – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Мед – 4 ст. л.
  • Сок лайма – 3 ст. л.
  • Рукола – 50 г
  • Салат радичио – 100 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Гранат – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Приготовление

  1. Помойте и просушите бумажным полотенцем листья радичио и рукколы. Разорвите зелень на куски руками и оставьте на тарелке до необходимости.
  2. Помойте авокадо и очистите его от кожуры и косточки. Разрежьте авокадо на полкольца и оставьте в отдельной тарелке.
  3. Измельчите в отдельной миске орехи. Помойте гранат, почистите от кожуры и освободите зерна.
  4. Вымойте и очистите от семян перцы чили. Подготовьте в отдельной миске указанное количество меда. Измельчите перец и смешайте его с медом.
  5. Хорошо промойте филе и обжарьте в 2 ст. л. растительного масла в течение 12-15 минут. Обжаренное мясо выложите из сковороды, смажьте 2 ст. л. медового соуса, разрежьте на ломтики и оставьте в отдельном сосуде.
  6. В остатки медового соуса добавьте 2 ст. л. масла и сок лайма. Все хорошо перемешайте и оставьте.
  7. Очистите от кожуры лук. Измельчите ее. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и пожарьте лук до золотистой корочки.
  8. Готовый лук подсолите и смешайте с медово-лаймовым соусом.
  9. Разложите по тарелкам листья радичио и рукколы, сверху выложите ломтики куриного филе и авокадо. Полейте сверху заправкой из меда и лука, посыпьте зернышками граната и орехами.

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