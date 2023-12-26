Гости будут в восторге: рецепт салата с курицей и авокадо к новогоднему столу
Этот праздничный салат с хрустящими листьями салата, сочным куриным филе, нежным авокадо и пряным медово-лаймовым соусом станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Куриное филе – 300 г
- Масло подсолнечное – 4 ст. л.
- Красный перец чили – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Мед – 4 ст. л.
- Сок лайма – 3 ст. л.
- Рукола – 50 г
- Салат радичио – 100 г
- Авокадо – 1 шт.
- Грецкие орехи – 50 г
- Гранат – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Приготовление
- Помойте и просушите бумажным полотенцем листья радичио и рукколы. Разорвите зелень на куски руками и оставьте на тарелке до необходимости.
- Помойте авокадо и очистите его от кожуры и косточки. Разрежьте авокадо на полкольца и оставьте в отдельной тарелке.
- Измельчите в отдельной миске орехи. Помойте гранат, почистите от кожуры и освободите зерна.
- Вымойте и очистите от семян перцы чили. Подготовьте в отдельной миске указанное количество меда. Измельчите перец и смешайте его с медом.
- Хорошо промойте филе и обжарьте в 2 ст. л. растительного масла в течение 12-15 минут. Обжаренное мясо выложите из сковороды, смажьте 2 ст. л. медового соуса, разрежьте на ломтики и оставьте в отдельном сосуде.
- В остатки медового соуса добавьте 2 ст. л. масла и сок лайма. Все хорошо перемешайте и оставьте.
- Очистите от кожуры лук. Измельчите ее. Разогрейте на сковороде 2 ст. л. растительного масла и пожарьте лук до золотистой корочки.
- Готовый лук подсолите и смешайте с медово-лаймовым соусом.
- Разложите по тарелкам листья радичио и рукколы, сверху выложите ломтики куриного филе и авокадо. Полейте сверху заправкой из меда и лука, посыпьте зернышками граната и орехами.
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