Гости будут в восторге: рецепт свекольного кваса

Приготовление свекольного кваса не является сложным процессом, но требует терпения и ожидания в течение недели или немного больше, пока свекла пройдет процесс брожения. Точное время заквашивания зависит от температуры окружающей среды.

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Чем выше температура, тем быстрее произойдет процесс. Готовый квас хранится в холодильнике в течение месяца или дольше. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты :

- свекла – 5 штук

- Сахар – 2 столовые ложки

- соль - 1 чайная кровать

- ломтики ржаного хлеба – 3 штуки

- универсальная смесь специй по вкусу

- теплая вода

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Приготовление :

Тщательно вымыть свеклу щеточкой (или очистить от кожуры). Нарезать их на четверти или осьминки (или натереть).

Положить нарезанную свеклу в трехлитровую банку и залить ее вверх теплой водой. Добавить ломтики ржаного хлеба, сахар, соль и любимые специи.

Накрыть банку марлей и поставить в теплое место примерно неделю. Через несколько дней на поверхности появится пена – это нормальное явление. Как только заметите, что хлеб покрывается белой пленкой, извлеките его ложкой. Попробуйте квас по вкусу – если в этот момент он еще недостаточно кислый, можно добавить свежего хлеба.

Через неделю или чуть больше, попробуйте квас – он должен быть вкусным, кисленьким, пряным. Если да, то квас готов. Его нужно отцедить из банки в бутылку (желательно через ватку), закрыть и хранить в холодильнике.

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