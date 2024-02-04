Готовим пиццу из мивины: быстрый рецепт для сытного обеда (видео)

Вермишель быстрого приготовления – знакомый всем продукт. Однако у него есть "неожиданные возможности".

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Кулинарные эксперты по каналу YumMakers предложили попробовать приготовить из мивины скорую пиццу. Вермишель в этом случае будет служить основой вашего блюда.

Все что вам нужно – это пачка мивины, соевый соус, три яйца, паприка и любая начинка для пиццы. Это могут быть замороженный микс овощей или любимые колбаски и сыр.

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Как приготовить пиццу из мивины?

Вермишель быстрого приготовления следует залить кипятком на 1-2 минуты и процедить. Добавьте в вермишель три яйца и хорошо перемешайте, затем всыпьте ложку паприки, добавьте столовую ложку соевого соуса. Снова перемешайте.

Разогрейте антипригарную сковороду и добавьте столовую ложку растительного масла. Сверху вылейте тесто из мивины и накройте крышкой. Через 5-6 минут снимите крышку со сковороды, выложите на широкое блюдо тесто поджаренной стороной вверх и сверните его на сковороду, но не обжаренной.

Сверху выложите понравившуюся вами начинку, присыпьте натертым твердым сыром и накройте крышкой. Жарьте, пока творог не расплавится. Пицца готова, вкусна!

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