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Готовимся к блекаутам: как продолжить продолжительность работы батареи ноутбука

Цихоцкая Мария

Готовимся к блекаутам: как продолжить продолжительность работы батареи ноутбука
Чтобы максимально продлить срок службы батареи, следует соблюдать несколько простых правил

Современные ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей жизни, а их мобильность напрямую зависит от состояния аккумулятора. Чтобы максимально продлить срок службы батареи, следует соблюдать несколько простых правил. Об этом пишет РБК.

Почему аккумуляторы деградируют?

Основной причиной деградации литий-ионных аккумуляторов являются происходящие внутри них химические процессы. Каждый цикл зарядки-разрядки приводит к незначительному износу. Кроме того, на срок службы влияют следующие факторы:

  • Температура: Высокие или низкие температуры ускоряют деградацию аккумулятора.
  • Глубина разряда: Частые полные разряды оказывают негативное влияние на емкость батареи.
  • Количество циклов зарядки Каждый цикл зарядки уменьшает емкость аккумулятора.

Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука?

Оптимизация зарядки:

Идеальным вариантом является подключение зарядного устройства, когда это необходимо. Большинство современных ноутбуков имеют встроенную функцию, которая предотвращает полную зарядку аккумулятора, когда это не нужно. Если вы планируете хранить ноутбук в течение длительного времени, заряжайте его до 50%.

Контроль температуры:

Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, такие как одеяла или подушки. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Не оставляйте ноутбук на морозе.

Оптимизация энергопотребления:

    • Снизьте яркость экрана.
    • Выключите ненужные программы.
    • Обновляйте операционную систему и драйверы.

Регулярное обслуживание:

      • Очищайте вентиляционные отверстия.
      • Проверяйте состояние аккумулятора с помощью специальных приложений.

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Особенности ухода за аккумуляторами MacBook и Windows:

  • MacBook:
    • Функция Optimized Battery Charging автоматически оптимизирует зарядку.
    • Можно дополнительно настроить режим низкого потребления энергии.
  • Windows:
    • Функция Smart Charging (если доступна) выполняет аналогичные функции, что и Optimized Battery Charging.
    • Можно изменить настройки энергопотребления в параметрах системы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно продлить срок службы аккумулятора вашего ноутбука и наслаждаться его работой в течение длительного времени. Помните, что правильный уход за аккумулятором – это инвестиция в долговечность устройства.

Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ноутбуку.

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