Готовимся к блекаутам: как продолжить продолжительность работы батареи ноутбука

Современные ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей жизни, а их мобильность напрямую зависит от состояния аккумулятора. Чтобы максимально продлить срок службы батареи, следует соблюдать несколько простых правил. Об этом пишет РБК.

Почему аккумуляторы деградируют?

Основной причиной деградации литий-ионных аккумуляторов являются происходящие внутри них химические процессы. Каждый цикл зарядки-разрядки приводит к незначительному износу. Кроме того, на срок службы влияют следующие факторы:

Температура: Высокие или низкие температуры ускоряют деградацию аккумулятора.

Высокие или низкие температуры ускоряют деградацию аккумулятора. Глубина разряда: Частые полные разряды оказывают негативное влияние на емкость батареи.

Частые полные разряды оказывают негативное влияние на емкость батареи. Количество циклов зарядки Каждый цикл зарядки уменьшает емкость аккумулятора.

Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука?

Оптимизация зарядки:

Идеальным вариантом является подключение зарядного устройства, когда это необходимо. Большинство современных ноутбуков имеют встроенную функцию, которая предотвращает полную зарядку аккумулятора, когда это не нужно. Если вы планируете хранить ноутбук в течение длительного времени, заряжайте его до 50%.

Контроль температуры:

Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности, такие как одеяла или подушки. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Не оставляйте ноутбук на морозе.

Оптимизация энергопотребления:

Снизьте яркость экрана. Выключите ненужные программы. Обновляйте операционную систему и драйверы.



Регулярное обслуживание:

Очищайте вентиляционные отверстия. Проверяйте состояние аккумулятора с помощью специальных приложений.



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Особенности ухода за аккумуляторами MacBook и Windows:

MacBook:

Функция Optimized Battery Charging автоматически оптимизирует зарядку.



Можно дополнительно настроить режим низкого потребления энергии.

Windows:

Функция Smart Charging (если доступна) выполняет аналогичные функции, что и Optimized Battery Charging.



Можно изменить настройки энергопотребления в параметрах системы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно продлить срок службы аккумулятора вашего ноутбука и наслаждаться его работой в течение длительного времени. Помните, что правильный уход за аккумулятором – это инвестиция в долговечность устройства.

Напомним, мы уже писали, как продлить жизнь ноутбуку.

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