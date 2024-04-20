Готовимся к пляжному сезону: какие модели купальников будут в моде в 2024 году

Лето уже не за горами, а это значит, что пора обновлять свой пляжный гардероб! Какие же купальники будут в тренде в 2024 году? Давайте разбираться! Об этом пишет Радиотрек.

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Белый купальник: классика, которая никогда не выйдет из моды. В этом году белый купальник рекомендуется выбирать в минималистическом стиле с бюстгальтером-треугольником. Дополнить образ можно элегантными цепочками. Белый цвет прекрасно подчеркнет ваш загар, поэтому это идеальный вариант для пляжного отдыха.

Красный купальник: еще один беспроигрышный вариант, всегда будет в тренде. Красный цвет символизирует страсть и уверенность, поэтому в нем вы будете неотразимы. Добавьте в образ красные очки, и вы точно не останетесь без внимания.

Цветочный принт: цветочный орнамент – один из главных трендов 2024 года. Особо актуальны объемные цветы, которые можно встретить на многих модных купальниках. Этот принт подойдет для романтических и нежных натур, желающих создать женственный и элегантный образ.

Принты: веселые и яркие принты – отличная возможность поднять настроение себе и окружающим. Выбирайте купальник с фруктами, геометрическими узорами или тропическими мотивами и вы будете в центре внимания на пляже. Если вы хотите создать более сексуальный образ, обратите внимание на модели с хищным принтом.

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