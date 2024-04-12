Готовимся к празднику: рецепт заварного творожного кулича с изюмом

Устали от традиционной куличи на дрожжевом тесте? Этот рецепт заварной куличи из сыра станет прекрасной альтернативой и приятно удивит ваших близких!

Почему стоит попробовать:

Необычный вкус: заварной кулич напоминает нежный чизкейк с приятным творожным ароматом.

заварной кулич напоминает нежный чизкейк с приятным творожным ароматом. Легкость приготовления: не требует дрожжевого теста и сложных вымешиваний.

не требует дрожжевого теста и сложных вымешиваний. Оригинальная подача: станет отличным дополнением к классическому поясу или самостоятельным десертом.

Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный – 1 кг

Сметана – 250 г

Сливочное масло – 250 г

Яйца куриные – 8 шт.

Сахар – 500 г

Изюм - 400 г

Сахар ванильный – 20 г

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Приготовление:

Сырную массу: Разотрите творог со сливочным маслом до рыхлой массы. Добавьте сметану, взбитую с сахаром, растертые желтки и ванильный сахар. Изюм промойте, обсушите и добавьте в творожную массу. Белки взбейте в пену и аккуратно вмешайте. Заваривание: Выложите творожную массу в эмалированную посуду и нагревайте на маленьком огне, постоянно помешивая, до появления первого пузырька. Снимите с огня, остудите до комнатной температуры, перемешайте и разложите в смазанные маслом формы. Застывание: Оставьте кулич застывать на несколько часов. Затем переверните, выложите на блюдо и украсьте по желанию.

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