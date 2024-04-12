Готовимся к празднику: рецепт заварного творожного кулича с изюмом
Устали от традиционной куличи на дрожжевом тесте? Этот рецепт заварной куличи из сыра станет прекрасной альтернативой и приятно удивит ваших близких!
Почему стоит попробовать:
- Необычный вкус: заварной кулич напоминает нежный чизкейк с приятным творожным ароматом.
- Легкость приготовления: не требует дрожжевого теста и сложных вымешиваний.
- Оригинальная подача: станет отличным дополнением к классическому поясу или самостоятельным десертом.
Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный – 1 кг
- Сметана – 250 г
- Сливочное масло – 250 г
- Яйца куриные – 8 шт.
- Сахар – 500 г
- Изюм - 400 г
- Сахар ванильный – 20 г
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Приготовление:
- Сырную массу: Разотрите творог со сливочным маслом до рыхлой массы. Добавьте сметану, взбитую с сахаром, растертые желтки и ванильный сахар. Изюм промойте, обсушите и добавьте в творожную массу. Белки взбейте в пену и аккуратно вмешайте.
- Заваривание: Выложите творожную массу в эмалированную посуду и нагревайте на маленьком огне, постоянно помешивая, до появления первого пузырька. Снимите с огня, остудите до комнатной температуры, перемешайте и разложите в смазанные маслом формы.
- Застывание: Оставьте кулич застывать на несколько часов. Затем переверните, выложите на блюдо и украсьте по желанию.
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