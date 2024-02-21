Готовимся к весне: основные правила хранения шубы, которые уберегут мех от порчи

После завершения зимнего сезона многие задумываются, где и как лучше сохранить свою шубу до следующей зимы. Ведь неправильное хранение может нанести ущерб качеству и внешнему виду изделия.

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Чтобы шуба служила долго, нужно правильно подготовить к хранению, создать правильные условия и уход во время хранения. Таким образом, мех останется в отличном состоянии. Об этом пишет norkovajashuba.

Подготовка к хранению

Перед отправкой шубы "на каникулы" тщательно очистите ее от грязи и пыли – отнесите в химчистку или почистите дома. После этого поместите изделие в специальный чехол из ткани и повесьте на плечики для хранения.

Условия хранения

Идеальное место для хранения шубы – просторный шкаф. Важно, чтобы мех не касался других вещей и не был повышенной влажности (не более 65%). Если шуба во время хранения отсырела, оставьте ее высыхать естественным путём.

Уход при хранении

Раз в 2-3 месяца вынимайте шубу из чехла, проветривайте и отправляйте обратно. Такая периодичность помогает поддерживать качество мехового изделия.

Следуя этим несложным правилам, вы сможете сохранить свою шубу в идеальном состоянии до следующей зимы!

Напомним, мы уже писали, с чем носить шубу из эко-меха.

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