Готовы к зимним прогулкам: 5 пород кошек, любящих снег

Не все кошки боятся зимнего холода и некоторые породы даже наслаждаются минусовыми температурами и снегом. Если вы хотите себе такого пушистика, читайте дальше.

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В частности, представители таких пород, как турецкая ангора и турецкий ван, котики, происходящие из Турции, радостно гуляют в холодный период года, пишет news.blog. С их длинной и густой шерстью эти коты не только не боятся снега, но и обожают воду и плавание. Их шерсть служит надежным изолированным покровом, позволяющим им оставаться теплыми в прохладных условиях.

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Киммерийские коты также оказываются замечательными компаньонами во время зимних прогулок. С их двойным плотным "пальто" они сохраняют тепло и легко переносят холод. Теплая, плотная шерсть персидских кошек делает их идеальными для зимних прогулок, а их длинные волосы эффективно удерживают тепло, придавая им комфорт в холодный период года.

Мейн-кун, самые большие коты в мире, благодаря своей длинной и плотной шерсти легко переносят низкие температуры. Их большие лапы позволяют легко двигаться по снегу, а плотная шерсть защищает от холода.

Норвежские лесные коты, происхождение которых связано с Норвегией, обладают теплым мехом, особенно вокруг шеи. Верхняя часть их шерсти водонепроницаема, а подшерсток регулирует температуру тела, сохраняя его в тепле. Следовательно, эти породы кошек не только терпят зимний холод, но и наслаждаются им во время своих похождений на свежем воздухе.

Ранее UAportal сообщал о 5 породах самых длинных кошек. Эти породы любят за их уникальные качества и поразительную продолжительность жизни.

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