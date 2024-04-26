График магнитных бурь до конца апреля: когда и сколько ударов придется пережить

В пятницу, 26 апреля, на Земле продолжается четырехбалльная магнитная буря, которая началась еще во вторник, 23 апреля. Она будет бить в течение трех суток и завершится 29 апреля.

Согласно данным сервиса Meteoagent, геомагнитные бури возникают вследствие выбросов солнечной массы и вспышек на Солнце, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Сталкиваясь с ее магнитосферой, солнечная радиация провоцирует геомагнитную активность.

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Магнитные бури могут привести к нарушению работы электросистем, систем связи и влиять на здоровье людей.

Когда магнитные бури в апреле 2024

Календарь магнитных бурь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Признаки воздействия магнитных бурь:

Головная боль: это самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

Изменение АД: у некоторых людей магнитные бури могут привести к повышению или снижению АД.

Проблемы со сном: могут возникать бессонница, сонливость, кошмары.

Ухудшение самочувствия: вялость, раздражительность, тревога, апатия.

Обострение хронических заболеваний: у людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут обострить симптомы.

Воздействие магнитных бурь на людей зависит от индивидуальной чувствительности: некоторые люди более чувствительны к магнитным бурям, чем другие. Пожилые люди и дети обычно более чувствительны к магнитным бурям. Люди с хроническими заболеваниями более подвержены отрицательному влиянию магнитных бурь. Чем сильнее магнитная буря, тем сильнее ее влияние на людей.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегать стресса: стресс может усилить отрицательное влияние магнитных бурь.

Спать достаточно: сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Правильно питаться: есть много овощей и фруктов, пить чистую воду.

Снизить физические нагрузки: в дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую активность.

Принимать витамины: витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь.

Принимать лекарство: если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.

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