График магнитных бурь на конец февраля 2024 года: будут ли мощные удары

В воскресенье, 18 февраля, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Этот период растянется до конца месяца.

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Согласно данным центра Meteoagent, в период с 18 по 29 февраля мощных магнитных бурь не ожидается. Однако это лишь предварительный прогноз на конец месяца. График магнитных бурь может изменяться каждый день.

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Магнитные бури календарь на февраль 2024

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть следующим:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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