Гранатовый сок и не только: какие напитки следует пить для пофилактики тромбозов
Густая кровь может значительно повысить риски тромбообразования, поэтому для профилактики тромбозов и улучшения состояния кровеносной системы важно употреблять разжижающие продукты. Есть напитки, которые могут помочь этому. В них, в частности, гранатовый сок и вода. Об этом пишет Радиотрек.
Вода:
- Рекомендации: В первую очередь, врачи советуют пить достаточное количество обычной негазированной воды – не менее 33 мл на каждый килограмм массы тела.
Вода поддерживает оптимальную вязкость крови, препятствуя образованию тромбов, а также способствует лимфодренажу и естественной детоксикации организма.
Гранатовый сок:
- Состав: Содержит аминокислоты, витамин P, витамины группы B, необходимые для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и кроветворной функции.
Гранатовый сок может быть очень полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно рекомендуется людям 50+ для профилактики возрастных проблем.
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Свекольный сок:
- Содействует естественной детоксикации, выводит из организма соли тяжелых металлов, оптимизирует липидный состав крови, улучшая ее текучесть.
Диетологи советуют употреблять свекольный сок для профилактики тромбозов и улучшения общего состояния кровеносной системы.
Настои ягод:
- Рекомендуемые ягоды: Черная смородина, рябина.
- Содержимое: Содержат витамины C и P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке, укрепляют стенки сосудов и поддерживают их здоровье.
Настои этих ягод являются доступным и эффективным способом разжижения крови и профилактики тромбозов.
Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кровеносной системы, снизить риски тромбообразования и сохранить здоровье на долгие годы.
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