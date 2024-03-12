Гранола – любимый здоровый завтрак

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Гранола – один из моих любимых хелси завтраков

Ее можно купить в магазине, но я обожаю готовить ее дома по моему особому рецепту. Готовую гранолу я заливаю ложковым кефиром и поэтому его можно есть ложкой, или взболтать и пить жидким. Обожаю его!

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Інгредієнти:

-400г вівсянка плющена

-100г мед

-2 банана

-1/2 апельсина

-75г лохини сушеної

-75г журавлини сушеної

-75г лісових горіхів

-75г волоських горіхів

Готуємо!

Спочатку я довільно подрібнюю ножем горіхи (можна це зробити в блендері, але обережно - нам потрібні шматочки горіха), потім банан

Подрібнені горіхи та банан змішую з вівсянкою так, щоб банан повністю розійшовся

Окремо змішую трішки соку апельсина, мед та цедру апельсина та додаю суміш до вівсянки, й добре все вимішую

Деко застеляю пергаментом, розрівнюю суміш та запікаю в духовці 30-40 хвилин при температурі 160 градусів, періодично помішуючи

За 10 хвилин до закінчення додою сухофрукти, можна для аромату додати оливкову або кокосову олію

Готова охолоджена гранола має бути сухою та хрусткою!

Готового! Тепер наливаємо в миску ложковий кефіри, а зверху гранолу. Це дуже смачно та корисно. Інгредієнти ви можете змінювати до свого смаку.

Смачного! Обіймаю

А як любите снідати ви?